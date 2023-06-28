肺癌腦轉移別灰心　新一代標靶藥物可降低腦轉移風險

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肺癌惡化轉移至腦 恐有中風或失禁症狀肺癌有惡化快、易轉移、易復發、預後差等特點。若出現頭痛、頭暈、半邊不能動等類似中風的症狀，代表可能已有腦轉移，甚至侵犯到腦膜會出現健忘、失智、下肢無力走路黏在地上、大小便失禁等狀況。
晚期非小細胞肺癌病患有EGFR基因突變時，轉移至腦部的發生率高達30-40%。根據台灣癌症資料庫2010-2016年資料顯示，第四期肺癌患者佔了58%，存活率最久僅約二年，若有EGFR基因突變合併腦轉移，存活期恐僅剩6-12個月。
肺癌治療方式多元，包括手術、放射治療、化療、標靶藥物等。洪緯欣醫師說明，若腫瘤大顆但患者年紀尚輕的話，可優先動手術切除腫瘤；傳統全腦放射治療（俗稱電療）可照射多顆腫瘤，但一年後容易出現健忘等腦部損傷與後遺症；立體定位放射手術（加馬刀）可精準照射於腫瘤上，健保有給付腫瘤小於3.5公分且3顆以下之患者使用；近年新興的質子治療更可精準放射治癌，雖然費用昂貴，但長期副作用少。
新一代標靶穿透力強 可降低腦轉移風險以藥物治療EGFR基因突變腦轉移患者時，化療受限血腦屏障而療效不佳，因此標靶藥物成為腦轉移患者的主要治療方式。
洪緯欣醫師表示，新舊標靶藥物有和化療不同的治療機轉，有EGFR基因突變患者，第一線就使用標靶藥物治療效果最佳，腦部無惡化存活期與整體存活率都有明顯改善。使用傳統標靶藥物的無病存活期約為一年，接著會產生抗藥性，副作用如長痘化膿、腹瀉、甲溝炎等；新一代標靶藥物可延長腦部無惡化存活期，並降低腦轉移風險，須注意皮膚、腸胃等副作用。臨床上，醫師會根據專業判斷，考量藥物的療效、副作用、腦部穿透性以及病人的身體狀況，決定合適的用藥選擇。
雖然目前健保給付第三代標靶藥物有限制，不過醫師鼓勵病友不要灰心，這十年來肺癌治療技術突飛猛進，EGFR基因突變肺癌患者存活期從不到一年增加至三年多，甚至有病友可長達十年，相信無論標靶或免疫治療等藥物，健保會逐漸擴大給付，加上次世代基因定序找出突變基因，可用的武器也會越來越多。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58164
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