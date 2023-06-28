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隨著乳癌年輕化、治癒後的成功率上升，生殖保存是一項刻不容緩的重要議題，美國國家癌症資訊網提醒，在治療癌症患者前，一定要告知對於生育功能有哪些影響，但癌症治療真的會影響生育嗎？
陳菁徽提到：「大部分 40 歲以下就確診癌症，這類型腫瘤通常較具『侵襲性』，大部分使用到的化療藥物會對生殖能力造成傷害外，有些患者也會打停經針，常常也因長達 5-10 年荷爾蒙治療，等治療結束後患者通常年齡已超過黃金生育年齡。」
但偏偏生育必須跟時間賽跑，「年紀」對女人就是一個最大的考驗，超過 40 歲常見卵子品質不好外、庫存量也少，異常率及流產率也會隨之升高，而目前生殖醫學就是為此來做到改善。
研究：凍卵不超過60天不影響癌症治療
對於乳癌患者而言，何時是乳房外科轉介生殖醫學最好的時機點？陳菁徽解釋：「主要是在『手術後、化學治療前』，這段期間大概兩週就可完成凍卵。」
為了讓凍卵更順利，醫師會在手術前三週內就會安排一次門診，先進行生殖醫學功能評估，評估的點包括：患者年齡、卵子品質、五年存活率、治療後病人身體狀況是否能承受懷孕、生殖保存介入對患者健康是否產生影響。
許多患者擔心做生殖醫學是否會延誤治療？對此，陳菁徽拿出數據說明，根據一篇 2萬多名乳癌個案的研究發現，在 60 天內做完凍卵都是可以趕上化學治療，並不會有影響，但研究顯示如果超過 90 天確實可能對治療產生影響，但陳菁徽強調：「以現在技術絕對不會花超過 90 天，患者不用過於擔心。」
乳癌患者凍卵後未來懷孕機率有多高？
現在早期乳癌存活率非常高，有些患者仍抱持著想當媽媽想法，這時或許凍卵是一個解方，提供患者在另一個選擇。陳菁徽也遇過情緒很負面的個案，患者認為自己已經花了很多錢在治療癌症，竟然還要額外花一筆費用凍卵，讓她情緒非常低落，但這名患治療後康復遇到真命天子，確實也利用凍卵成功懷孕。
民眾要有一個觀念，陳菁徽說：「有些癌症報告會根據有無月經評估生育能力，但即有月經不代表可以生出健康的寶寶，也不代表一定有生育能力。」所以凍卵前也會進行相關檢查，例如藉由卵巢庫存量治標 AMH 了解卵子狀況。
到底乳癌患者凍卵後未來懷孕機率有多高？從 2018 年美國生殖醫學會有一篇期刊得知，該片研究一一共收納 1024 位癌症凍卵患者，其中有 60% 為乳癌患者，平均凍卵的年齡是 35.2 歲，植入的年齡平均為 39 歲，最後懷孕率達有 40.8%、活產率為 32.6%。
藉由上述資料，陳菁徽坦言：「癌症凍卵後的活產率，其實跟一般試管孕兒療程數值非常的接近。只要凍卵是 35 歲懷孕率會跟 35 歲時一樣高，流產率會跟 35 歲的時候一樣低。」
植入前移除帶有BRCA基因的胚胎
另外，還有非常多乳癌患者擔憂自己孩子會不會得到癌症基因，如今針對帶有 BRCA1、BRCA2 的女性，可在植入前進行基因篩檢，把帶有 BRAC 胚胎也先篩除。陳菁徽分享臨床上一名真實個案，一名患者本身有家族乳癌史，患者媽媽及阿姨都在 40 歲以前就有罹患癌症。
這名個案從年輕時定期幫自己做乳房檢查，最終確實也發現了癌前病變，在進行荷爾蒙治療以前也先選擇冷凍胚胎，但擔憂未來自己的孩子需要承受一樣的心理壓力，所以胚胎植入前進行基因篩檢，把帶有 BRAC 基因都刪除，藉由生殖醫學的技術，讓生育下一代也能很健康。
隨著乳癌年輕化與治癒率成功，生殖保存勢必一項重要的議題，每位生育的乳癌患者都有「知」的權力，根據最新研究顯示，只要掌握適當的時間與用藥，生殖保存並不會增加癌症復發的風險。
諮詢專家：禾馨宜蘊生殖中心院長陳菁徽
文、王芊淩／圖、楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 年輕乳癌患者該凍卵嗎？從評估、保存、活產率、基因檢測一次明瞭