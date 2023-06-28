藍色公路旅客量更勝空運　航港局推「Taiwan Hi」海洋運輸品牌

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葉協隆認為，台灣的海洋觀光也深具發展潛力與空間，航港局打造TAIWAN Hi為台灣藍色公路品牌，未來將持續推動品牌應用至全臺各旅運空間，希望國內外旅客能夠認識，體驗台灣高品質的藍色公路，未來將進一步建立品牌認證機制，讓TAIWAN Hi標章成為海運服務的品質保證。
交通部次長祁文中表示，行政院推出向海致敬政策，希望國人從小開始就接觸海洋教育，孩子能了解海洋、親近海洋、進入海洋，喜歡海洋；期待TAIWAN Hi品牌能帶來更多國內外旅客，造福國內相關景點，在國際上擦光擦亮。
交通部航港局規畫海上運輸與海洋觀光新品牌「TAIWAN Hi」，將全方位提升海運客運環境服務品質，期望藉由串聯航、港、船、遊等四大面向，打造全新的海洋觀光及營運模式，將台灣的海推向國際舞台。
Taiwan Hi從品牌識別、指標設計、候船室空間設計及船舶設計等面向著手，系統性的優化客運場站以及船艙環境全面改革。新台馬輪及9月即將首航的澎湖輪強調以人為本並導入美學設計，一改民眾對搭船的印象；澎湖輪提供不同等級臥鋪、親子間、遊戲間、咖啡廳、娛樂室等多功能空間，提供旅客全新的搭乘體驗和樂趣；候船室空間方面，去年已完工的布袋港旅客服務中心、澎湖南海候船室，為高質感的標竿案例，更陸續導入品牌指標系統於琉球新船運服務中心、鼓山輪渡站，臺東富岡漁港候船室也即將於7月正式啟用。
台灣旅遊交流協會會長賴瑟珍分享，今年「Taiwan Hi」和雄獅、鼎運、鳳凰、金環球、東南等多家旅行社合作，共同打造藍色公路遊程，希望能夠帶給國內外旅客嶄新的海洋觀光體驗及美好的旅程。