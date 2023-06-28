Insta360 GO 3超進化！多了翻轉螢幕不用再瞎拍 續航近3小時
「拇指相機」Insta360 GO攝影機，機身僅拇指大小，可以輕鬆吸附在不同的裝置上，拍攝出特殊視角的畫面，頗受玩家歡迎，昨（27）日晚間發表最新後續機Insta360 GO 3，維持小巧機身，且這次加入了Action Pod搭載2.2吋翻轉螢幕，支援預覽、遙控和供電，一次解決上一代的使用痛點，售價1萬3999元起。
記者周淑萍/綜合報導
Insta360 GO系列相機最強大的特色就是拇指大小機身，Insta360 GO 3維持拇指大小，重僅35公克，磁性機身能把相機架設在任何地方，釋放雙手拍攝第一人稱畫面和更多獨特視角畫面。但以往Insta360 GO會有續航力不足、操控不夠直覺，另外雖可透過手機連線，但大多都還是盲拍、瞎拍的狀態。
這次Insta360 GO 3加入了全新的Action Pod配件，搭載2.2吋翻轉觸控螢幕，可以預覽畫面，拍攝起來更加安心，還可在5公尺的範圍內透過藍牙圖傳和遙控相機設定。支援充電功能，GO 3機身續航力已經較上一代提升50％，單機就能拍45分鐘，搭配Action Pod更是一口氣增加到170分鐘。
拍攝功能的部分，加入FlowState 防震科技，手持狀態下也能拍出流暢穩定的影片，360度水平矯正轉一圈也能保持水平。支援單鍵快拍、語音控制等更加方便隨時紀錄精彩瞬間。裸機提供IPX8防水，但Action Pod僅為IPX4防水等級，不可直接進入水使用，且內建全新的雙麥克風，預料可以提升收音品質。