房仲「小白機」個資外洩　中警查緝到案

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經科偵隊調查發現個資外洩來源為網路上的「金○○房仲開發系統」，該網站提供房仲開發等服務項目，並有月繳、半年繳、年繳及永久會員等不同付費方案，更提供線上教學影片，相關內容涉嫌違反個人資料保護法，全案經報請台中地檢署指揮偵辦，由科偵隊運用網路偵蒐技巧，循線掌握陳姓男子涉有重嫌，並將其查緝到案，現場查扣伺服器主機、隨身碟、現金等證物及不法所得，經臺灣臺中地方法院審理後判處10個月有期徒刑。
警方解析證物發現，陳嫌所架設之伺服器主機，與一般俗稱房仲神器的「小白機」相當類似，除提供欄位查詢、綜合查詢、謄本查詢等功能，讓會員查詢高達近2億筆個資，陳嫌更讓「小白機」進化為雲端版，會員透過網路即可連線使用，藉以躲避警方查緝，但是在科偵隊多名數位神探鍥而不捨的追查之下，仍難逃法網。
另，追查發現部分個資來源，為陳嫌任職物業公司不同職務期間，利用工作時機非法蒐集社區大樓住戶資料，陳嫌從事不法行為已逾年餘，初估獲利近百萬元。
近年來，個資安全在生活的隱憂逐漸受到重視，就像最近正夯電影「原本以為只是手機掉了」描述的劇情內容，不小心遺失一隻手機卻衍生出許多個資議題，現代人對於個資保護意識較為薄弱，加上資通訊技術的迅速發展，想要享受快速又便利的網路服務，往往需要把個人資料輸入到手機或雲端，但是，方便跟安全是成反比的，這些個人資料無形中已有外洩風險。
警方表示，依照個人資料保護法相關規定，非公務機關對個人資料之蒐集或處理應有特定目的內為之，違反規定將可處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金，臺中市警察局為加強保護民眾安全，展示除暴決心，任何可能造成民眾資料外洩，並潛藏引發詐騙集團利用及暴力討債等不法行為，均會予以強力打擊，並呼籲各行業人員勿因為一時之便而誤觸法網，而社區大樓管委員應妥善保存住戶資料，避免遭有心人士非法蒐集不當利用。