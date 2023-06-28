iPhone關Wi-Fi就找不到？開啟「尋找網絡」 關機還能定位24小時
國外有網友在TikTok上分享，關閉Android手機上的Wi-Fi後，其實並沒有真的關閉，手機會持續尋找可用的訊號，同時追蹤用戶位置，該名網友建議要到「設定」中的「定位 」功能「關閉掃描Wi-Fi」。但如果在iPhone上把定位全都關閉，手機遺失可能就真的找不回，iPhone「定位」不只透過Wi-Fi，還有行動網路、GPS和藍牙，且iPhone 11後還支援「UWB超寬頻」技術，能利用藍牙與其他蘋果裝置進行加密匿名網路，協助你尋找裝置。
記者周淑萍/綜合報導
iPhone在定位服務上有說明，當用戶授權後，會允許 App 和網站使用來自行動網路、Wi-Fi、GPS、網路和藍牙判斷位置。當然也能夠自行關閉，前往「設定」>「隱私權與安全性」>「定位服務」，關閉「定位服務」。關閉「定位服務」後，App 便無法在前景或背景中使用你的位置，將會限制多種 Apple 和第三方 App 的效能。
另外，iPhone 11後才有的「尋找網絡」功能，開啟此功能後，即便處於關閉網路的離線狀態，還是可以透過「尋找」功能的「尋找網絡」來找到手機。
蘋果解釋「尋找網絡」是即便沒有網路甚至關機狀態下，利用「UWB超寬頻」技術與其他蘋果裝置進行加密匿名網路，協助尋找裝置。可在 iPhone 關機後對其定位長達 24 小時，或是在省電模式下長達 5 小時，以及傳送最後記錄的位置。