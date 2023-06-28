新加坡航空淨利創新高　總裁薪酬大增逾8成

（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）全球航空業疫後強勁復甦，新加坡航空公司2022/23財政年度淨利達新幣21億5700萬元（約新台幣495億元），創成立76年來最高年度淨利；總裁吳俊鵬的總薪酬也大增超過8成。
文／中央社
綜合海峽時報（The Straits Times）、聯合早報等星媒報導，新航今天發布2022/23財政年度年報。據這份截至今年3月的年報，吳俊鵬總薪酬約新幣670萬元（約新台幣1億5000萬元），相較於前一個財政年度新幣360萬元，增加約86%。
吳俊鵬薪酬包括基本薪資、分紅、股票及其他福利。彭博（Bloomberg News）報導形容，這使他成為全球航空業薪酬最高的企業領袖之一。
新加坡為全球重要航空樞紐，在航空業疫後強勁復甦下，新航2022/23財政年度淨利高達新幣21億5700萬元，不僅終結連3年虧損，還創下成立76年來的最高年度淨利。
包括旗下廉價航空酷航在內，新航集團航線涵蓋新加坡飛往109個目的地，2022/23財政年度約搭載2650萬名旅客。
身為新加坡國家航空公司的新航日前也宣布，符合條件的員工可獲6.65個月分紅，而在疫情期間堅守崗位、做出犧牲的員工可再獲得最多1.5月的額外獎金。
新航集團目前員工人數約為2萬4000人。（編輯：陳惠珍）1120628