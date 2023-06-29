路邊驚見「全聯天堂門市」！萬人朝聖讚華麗 真實售價曝光
台灣民間喪禮有所謂「燒紙紮品」給往生者的習俗，最常見的就是燒一些透天厝、跑車、飛機等等，希望往生者在天堂也能夠生活過的非常富裕，保佑子孫世代。然而，近日就有網友發現，紙紮店近幾年越發創意，竟然設計了「全聯天堂門市」，讓他感到非常新奇，不少網友也笑翻表示「都去天堂了還要支援收銀紙.....真是辛苦啊」引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「陰間用全聯也是意外高級.....」只見貼出的照片，一間紙紮行在騎樓擺放出一間紙紮超市，LOGO配色和全聯一模一樣，甚至還有停車場跟車輛、店員，店名則寫著「全年福利中心」、「天堂總店」的字樣，其實看上去就是全聯福利中心本尊縮小版。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！沒看過燒全聯的欸，而且連停車場都有也太華麗」、「不划算吧，還要燒員工，不然是要自己結帳？」、「都往生了，還要支援收銀紙太累了吧」、「笑死，還真的沒看過這種的，不是都是跑車那些」、「手工很精細捏，這要多少錢啊？」、「之前燒過6800一座，大概市價都7000-8500不等啦」、「好特別！天堂門市直接加盟起來」。
而事實上，仔細上網搜查，發現不少紙紮業者在網路上都有提供客製化的服務，主打的是往生者「生前最常去的場所」，是一種後備對往生者的思念，因此不論是全聯、麥當勞，甚至是7-11超商都可以客製化，以全聯福利中心來看，一座均價大約是6600元起，均價大約落在7500元附近，其精細程度幾乎百分百還原，實在非常逼真。