7位高專人才歸化成「正港台灣人」　台鋼安以恩成台灣男足新戰力

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內政部表示，自2016年12月21日《國籍法》修正施行迄今，累計已有269名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。
內政部舉例說，本次審查通過像是美國籍鮑先生，專精於選舉制度、政黨、國會、投票行為等比較政治性研究領域，學術研究成果豐碩，並曾擔任中央選舉委員會政府資料開放諮詢小組委員，在選舉制度的透明性和公平性議題提出專業的建議，對國際政治學界、台灣政治研究領域深具貢獻。
內政部提到，比利時籍戴女士專長為兒童及青少年文學、比較文學、文化研究、翻譯研究等，曾獲大學教學優良獎，並發表多篇專書期刊論文，擔任國內、外具聲望之學術期刊論文編輯及審閱委員，另曾擔任台灣兒童文學研究學會主席，協助於國內多所大學舉辦國際學術會議，提升台灣兒童文學的國際能見度。
另外，美國籍林先生專長為人工智慧及輔助電路設計軟體技術，其於電路設計軟體公司任CTO (科技長)，領導開發多項輔助電路設計相關軟體並創辦公司，林先生已取得6項美國專利，現於大學擔任訪問專家，發表23篇論文，兼具學術及產業技術研究與開發經驗，有助提升我國相關產業及學術發展。
內政部長林右昌強調，為配合國家留才攬才政策，在今年3月15日修正公布「歸化國籍之高級專業人才認定標準」，增列「資通安全技術」、「海洋產業」等專業領域，期待更多相關領域的外籍專業人才申請歸化。
最後，林右昌表示，為協助國際高級專業人才了解相關資訊，內政部戶政司全球資訊網設有高級專業人才申請歸化國籍專區，歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，共同為台灣這塊土地齊心努力。