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堵殺中國AI發展！美國擬加重晶片禁令　輝達次級晶片恐受阻

▲有消息人士透露，拜登政府正在考慮對中國出口AI晶片實施新限制。。（圖／NOWnews合成圖）
▲有消息人士透露，拜登政府正在考慮對中國出口AI晶片實施新限制。。（圖／NOWnews合成圖）

國際中心徐筱晴／綜合報導

為了打擊中國在半導體領域的信心，美國自去年開始推出一連串禁令，全面管控對中國晶片出口規範。《華爾街日報》消息指出，美國正考慮對中國人工智慧（AI）晶片實施新的出口管制，禁止輝達、超微等晶片業者未經許可，出口晶片給中國客戶。

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根據《華爾街日報》引述知情人士報導，美國商務部最早將在7月採取行動，在未事先經過許可之下，禁止向中國客戶輸出輝達（NVIDIA）等晶片製造商生產的晶片。報導指出，由於對於中國掌握到人工智慧（AI）技術的擔憂加劇，美國拜登政府擬採取的最新限制。

為打擊中國半導體野心，美國在去年10月祭出一系列晶片出口管制措施，全面封殺對中國出口先進晶片，掐斷輝達（Nvidia）、超微（AMD）將最先進AI晶片出口至中國的管道。

為了因應美國政府實施的限制，輝達為中國市場製造了一款稱為「A800」的AI晶片，取代了廣泛用於數據中心進行AI運算的A100晶片，性能低於美國商務部規定的門檻，符合出口管制規定。

但報導指出，美國商務部考慮實施的新限制，可能會使「A800」進一步受到限制，，在運往中國之前可能需要獲得出口許可證。

有專家指出，有鑒於「A800」晶片在中國公司中非常受歡迎，這些更嚴格的限制可能會損害輝達的利益。

除了AI晶片以外，有部分知情人士表示，拜登政府也考慮限制向中國AI公司出租雲端服務，因部分中國企業利用這項服務，來規避美方的先進晶片出口禁令。

目前仍不清楚最新禁令發布的時間點，晶片製造商持續敦促拜登政府放棄或放寬新限制。知情人士透露，拜登政府可能會等到財政部長葉倫（Janet Yellen）7月初訪問中國後再說，以免激怒北京當局。

先前輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）受訪時曾表示，美國一步限制對中貿易前，一定要思考再三，因為中國只有一個、沒有其他備援方案。他並說，美國企業若無法跟中國貿易，恐蒙受巨大損失。「無法向美國採購，將促使中國自行製造。美國務必當心，中國對科技業是非常重要的市場。」

黃仁勳進一步指出，因為失去中國市場，美國科技業需要的產能將減少1/3，如此一來，也沒有製造美國晶片廠的必要，「在台灣以外地區製造晶片理論上可行，但中國市場無可替代。」

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