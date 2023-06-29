化粧品不實廣告　違規最高處500萬元罰鍰

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食安處說，統計從去年迄今，違規化粧品廣告以網路平台369件(82%)為最多，其次為電視購物頻道77件(17%)，只有4件(1%)是電台、平面媒體的違規案件；進一步分析網路平台違規廣告369件，其中又以蝦皮拍賣121件(33%)最多，大多為個人賣家，電視購物平台違規廣告77件，則以東森購物台36件最多(46%)，MOMO購物台17件次之(21%)。
食安處統計，以產品種類分析，精華液、乳液最多(45%)、面膜 (21%)、洗髮精(11%)，常見的誇大及宣稱醫療效能內容如「促進細胞活動」、「改善微血管循環」、「促進膠原蛋白增生」、「預防掉髮、抗過敏」、「活化毛囊、鎮定劑」、「瘦身」、「消炎、殺菌」、「毛髮生長」、「除疤、退紅腫」、「修復受損肌膚」、「除皺」、「去黑眼圈」等，容易引起民眾誤解。
食安處提醒，民眾選購化粧品無論是自用或送禮，請記得三步驟口訣「停、看、聽」，先「停」下來瞭解化粧品衛生安全管理法相關規定，並仔細「看」化粧品廣告提供的產品訊息，勿「聽」信誇大醫療效果行銷手法及使用心得，才能正確購得合適的化粧品，保護自我健康及消費權益。
食安處呼籲，業者刊登化粧品廣告，不得涉及虛偽誇大或醫療效能，市府將持續加強查核監控各購物通路刊登的化粧品廣告，是否符合化粧品衛生安全管理法第10條規定「不得有虛偽或誇大之情事」、「不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告」，違反者依同法第20條規定，最高可處500萬元罰鍰。