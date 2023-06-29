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性騷零容忍　陳建仁：受害者不應被在工作與權益間選擇

▲陳建仁表示性騷受害者不應被迫在職場工作與個人權益之間做選擇，完善防治性騷擾體制政府責無旁貸。（圖／記者陳明中攝）
▲陳建仁表示性騷受害者不應被迫在職場工作與個人權益之間做選擇，完善防治性騷擾體制政府責無旁貸。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

行政院會今（29）日邀請台北大學法律學系教授郭玲惠針對「機關首長性騷擾防治義務與精進作為」進行演講，院長陳建仁表示，盡力完善防治性騷擾體制政府責無旁貸，性騷擾零容忍核心價值應內化於每位公務人員心中，為完善相關法制，政院也將在7月中旬通過性平三法修法送立院審議，強調性騷擾侵犯人格尊嚴，需要嚴肅對待，「受害者不應該被迫在職場工作與個人權益之間做選擇。」

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陳建仁聽完演講後表示，這段時間的性騷擾事件，看到受害者們勇敢站出來，敘述自己遭受性騷擾的經驗，陳述過往痛苦的回憶讓人感到沉重與不捨，也讓人驚覺原來許多人都曾經發生過令人傷痛的事件，而即使是在現今的社會思維及體制下，社會大眾普遍對性騷擾的認識仍有不足、對受害者仍存有迷思甚至指責。

陳建仁說，更重要的是公權力的保護機制仍不夠周全，讓受害者迫於各種原因而最終選擇隱忍，也讓加害者食髓知味。為完善相關法制，行政院預計7月中旬會通過性平三法修法，並送立法院審議，立法院也希望在7月召開臨時會，以完成性平三法修正草案。

陳建仁說，性騷擾事件侵犯人格尊嚴，需要嚴肅對待，受害者不應該被迫在職場工作與個人權益之間做選擇，政府應責無旁貸、盡力完善防治性騷擾的體制，進而引領民間及社會大眾，積極落實性騷擾防治工作，體現臺灣重視性別人權價值。

陳建仁請各位部會首長接下來必須帶領各部會正視性騷擾防治重要性，將性騷擾防治宣導納入部務會議或主管會報辦理訓練課程；各首長、政務人員及各主管、高階人員務必以身作則，確實營造性別友善職場環境，並建立有效、友善及可信賴的機關內部性平申訴機制；

此外陳建仁表示，也要請人事行政總處肩負起優化公務人力素質責任，與各人事機構及訓練管道共同合作，從系統性、全面性的角度加強推動公務人員性騷擾防治教育訓練，並將各機關辦理相關防治工作納入人事業務績效考核項目中，務使「性騷擾零容忍」的核心價值內化於每位公務人員心中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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