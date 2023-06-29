全家霜淇淋9元又來了！「木瓜牛奶」口味也能換 7-11冰淇淋半價
全家霜淇淋9元活動又回歸了！7月8日起至12日，還有7月19日至23日限定，網購包裹到全家門市取貨，結帳時印出小白單，1個包裹就送1張9元霜淇淋兌換券，剛好可以搭上7月4日起霜淇淋新口味「木瓜牛奶」、「椰椰奶奶」；同時，7-11明（30）日至7月4日限定，POLS香草、焦糖冰淇淋買2送2，相當於半價開吃。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家拿包裹記得看日期，7月8日起至12日，還有7月19日至23日限定，網購取貨結帳時印出小白單，1件包裹可領1張9元霜淇淋兌換卷，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹，否則也只能領取5張小白單，活動僅限網購包裹取貨，預購、隨買跨店取、行動宅配購、全+1、Fami煮煮、週期購、宅家取不適用。
第一波7月12日前取的小白單可兌換至7月19日；23日前領取的小白單，可兌換至7月30日，兩波各限量200萬組，一共400萬組限時搶，剛好可遇上7月新開賣的口味「木瓜牛奶」、「椰椰奶奶」，新口味嘗鮮只要9元銅板價，並且需持小白單兌換，遺失不補發，若是怕弄丟、毀損的也可以取貨完立刻開吃。
7-11明（30）日至7月4日限時五天開跑優惠，有可口可樂（原價29元）、POLA香草冰淇淋、POLA濃脆焦糖花生冰棒（原價59元）買2送2，換算下來瓶裝可樂15元入手，喜歡汽水的民眾抓緊機會快囤貨。