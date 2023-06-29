板橋36幼童未檢出巴比妥挨轟惡意造謠 民進黨提出4點聲明
新北市板橋幼兒園疑似餵藥案震驚社會，新北地檢署今（29）日說明，36名孩童毛髮檢驗，結果並未檢出巴比妥類與苯二氮平類等藥物，案件尚未簽結。此結果讓國民黨群起砲轟民進黨，痛批造謠並撕裂國人與政府信任。對此民進黨發出4點聲明，首先尊重檢方作為與鑑定結果；呼籲新北市府行政調查應盡速完成並公布；另幼兒園若無問題，為何廢照；最後則是新北市府與侯友宜一開始就宣告說此案有問題，卻惡意指控稱帶風向是民進黨，「製造社會恐慌，令人遺憾。」
記者陳威叡／台北報導
針對新北地檢署今日公布新北板橋某幼兒園調查說明，遭國民黨及侯友宜陣營惡意扭曲攻擊稱「民進黨造謠」及「民進黨撕裂國人與政府信任」等不實言論，民進黨發出4點聲明，首先尊重檢方偵查作為及鑑定結果，全案尚未偵結。
其次為檢調在報告中說明針對告訴的事實，尚有諸多尚待比對及確認之處，後續會繼續釐清。呼籲新北市府行政調查也應盡速完成並對外公布，全力守護受害家長及孩子的健康安全。
第三，本案究竟誰在造謠，事實證明侯友宜曾在6月8日在政大與學生座談前，媒體受訪時明確指控「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」，新北市教育局也在6月9日針對該幼兒園進行廢照及裁罰。試問幼兒園若無問題，侯友宜為何對該幼兒園祭出廢照處份，應該對外說明。
最後，民進黨指出，除了司法途徑之外，社會一直訴求的就是行政調查跟醫療協助必須加快進行，以協助釐清真相。但新北市府及侯友宜一開始就向外界宣告說這個案子是有問題的，同時惡意指控說帶風向的是民進黨，並進行提告濫訴，耗費司法資源，「製造社會恐慌，令人遺憾。」