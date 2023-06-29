夏季旅展！美福buffet下午餐840元住宿下殺36折 全台捷絲旅皆3千
「台北國際夏季旅展」將從7月14日至17日於世貿一館登場，台北美福大飯店提前將於7月3日至31日推出線上旅展，彩匯平日自助下午茶餐券旅展價每人840元起(約69折)。還有一券在手，可品嘗港、台、日、義四大餐廳的「超值美食通用券」，每張3000元起(約57折)。餐券之外亦推出超值住宿券，入住行政客房住宿券最低36折，每人2222元起。
記者葉盛耀/綜合報導
彩匯自助餐廳擁有各式異國美食，是台北高人氣自助餐廳，必吃菜色包含爐烤牛肉、麻辣小龍蝦、日本和牛清湯及松葉蟹腳湯等，並有時令海鮮區備有船凍小捲、九孔鮑、鮮美蝦蟹等水產，還有印度師傅現做的坦都烤餅及各式烤肉等。此次夏季旅展推出各餐期的超值餐券，其中「平日下午茶餐四人同行券」，每張3360元，等於每人只要840元，原價1100元+10%，約69折優惠。另外午、晚餐也有「雙人券」及適合揪團的「單人套券」，最低78折起。
另也推出一次可以到四家餐廳通用的「超值美食通用券」，每張3180元，可品嚐到最高價值5236元的菜色，折扣優惠約57折。一次購買5張「超值美食通用券」，優惠價每張僅3000元，《潮粵坊》港潮餐廳、米其林一星的《米香》台菜餐廳、《晴山》日本料理與《GMT義大利餐廳》四間餐廳可享用。
住宿方面，美福「行政客房一泊一食雙人券」優惠價5888元，可入住價值1萬6170元的房型，下殺36折。或者「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的房型，優惠價8888元，等於平均每人每晚只要2222元。也有「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，每張9999元，以49折的優惠入住總價值2萬570元的餐宿好康。
晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅則是推出超人氣聯合住宿券，每張3000元，集結包括台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南館、高雄站前館及高雄中正館等全台七館任選入住，以宜蘭礁溪館為例，旅客除可入住日式溫泉雙人客房，獨享超大景觀湯池、再贈翌日早餐兩客，暑假出遊不加價。台南館免加價入住鼓悅客房兩小床，含翌日早餐兩客，限量免費升等鼓得家庭客房。
該票券若是拿去高雄站前館及高雄中正館，平日則能入住四人房，相當划算。線上旅展開賣時間自2023年6月28日中午12點起搶先開搶，可入住日期為2023年6月28日起至2023年12月21日止。