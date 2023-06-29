三寶爸林佑星女兒10月報到！孕妻挺肚陪露營「野外生產怎麼辦」
林佑星今（29）日帶老婆小妏及女兒小花，出席光影魔法美術館展覽，他受訪透露老婆這胎是女生，本來林佑星想說7月才進劇組，結果6月就提前進去，「我雖然工作不會請假，但有時間就會帶小孩出去玩，目前6月底會規劃最後一次露營，因為老婆小妏10月就要生了，想說就不要去野外，等一下在野外出生怎麼辦？」
記者羅凌筠/台北報導
林佑星之前陪大兒子打籃球的時候，發現竟然打2小時就累了，體力大不如前，還好老三是女生，陪伴女兒還應付得過來。不過林佑星現在開始接八點檔沒日沒夜，其實滿擔心不能陪老婆生產，「因為那時候女兒小花出生的時候，我剛好11點有個通告在附近，所以早上就開始對她說，『妳快點出來哦，再不出來我看不到妳出來哦』，她10點多就出來了，所以這次也希望可以親眼看到女兒出生。」
林佑星百忙之中抽空前來朝聖日本藝術家本多大和的3件藝術品，這次展覽中結合光影與科技，每一個展區都有好玩的互動體驗，像是對著牆面揮揮手，就會綻放一片花海，對著牆壁丟出圓球，就會變出璀璨煙火，還有其中一個展區是能夠進入畫中的世界，讓人瞬間變身成為名畫《吶喊》的主角，林佑星玩得超開心，興奮表示：「太酷了！真的好像魔法師！」