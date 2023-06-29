板橋幼童未檢出挨轟造謠 羅致政：孩子異狀與家長擔憂無比真實
新北市板橋幼兒園疑似餵藥案震驚社會，新北地檢署今（29）日說明，36名孩童毛髮檢驗，結果並未檢出巴比妥類與苯二氮平類等藥物，案件尚未簽結。此結果讓國民黨群起砲轟民進黨，痛批造謠並撕裂國人與政府信任。對此民進黨立委羅致政表示，檢驗報告的數字是冰冷的，孩子的異狀與家長的擔憂卻是無比真實，所謂散播謠言，不論是侯友宜稱「老師居心叵測」，或教育局廢止設立許可裁處，指向「老師餵藥」質疑，若真有散播謠言，「那侯市長跟市府才最該道歉！」
記者陳威叡／台北報導
羅致政指出，針對板橋幼兒園家長的陳情，從一開始就是要全力協助家長盡速找尋真相。家長的不安跟疑慮，需要同情跟同理，更需要採取積極的行動，因為孩童的健康比什麼都重要，不容任何的拖延。
羅致政說，除了司法的途徑之外，民進黨一直要求跟訴求的，就是行政調查跟醫療協助也必須加快進行，協助釐清真相、安定人心，然而新北市府因應動作顯然跟家長以及社會的期待有不少的落差，行政部門的慢半拍，正是家長不滿、社會不安的重要原因，家長如果安心、放心，又怎會到處向不分藍綠的民意代表陳情。
至於散播謠言，羅致政表示，不論從侯友宜親口稱「老師居心叵測」說法，或者教育局廢止設立許可裁處，都指向「老師餵藥」的質疑有所本，如果真有散播謠言，那侯市長跟侯市府才是最該道歉。
羅致政指出，本案的司法調查並沒有因為毛髮未檢出而停止，新北地檢也表示「針對告訴之事實尚有諸多待比對確認之處」，最後真相如何仍然未知，希望檢調單位加速偵辦工作，給家長跟社會大眾真正的安心。