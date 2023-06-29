T.O.P參演《魷魚遊戲2》！李政宰駁斥「介入選角」：那是導演權限
Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲》第二季即將開拍，官方今（29）日公開完整演員陣容，名單包含李政宰、李秉憲（又譯：李炳憲）、任時完、姜河那等大咖明星，連前BIGBANG成員崔勝鉉（T.O.P）都參演，但消息曝光後卻火速引起爭議，原因是T.O.P曾身陷染毒風波，在韓國形象受到重創 ，韓媒《Dispatch》暗指李政宰介入試鏡，促成好友T.O.P變成要角，直言：「《魷魚遊戲2》是《李政宰遊戲》。」
記者賴禹妡/綜合報導
《Dispatch》曾經在2014年拍到李政宰和女友林世玲從T.O.P家離去，李政宰和T.O.P的兄弟之情在演藝圈內早已人盡皆知，而今日Netflix公開《魷魚遊戲2》演員名單後，《Dispatch》報導標題就打上「《魷魚遊戲2》是《李政宰遊戲》」，暗指李政宰介入演員選角，讓好友T.O.P直接成為要角，該篇報導還登上韓媒當日娛樂新聞討論度冠軍。
對此，李政宰所屬經紀公司Artist Company回應，《魷魚遊戲2》選角是導演和製作公司的權限，李政宰無權參與，且李政宰深知許多演員都為了《魷魚遊戲2》試鏡努力做準備，介入選角絕非事實。
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