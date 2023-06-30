賴清德挨告！餵藥案恐涉「散布謠言」 北檢受理了：7/3分案偵辦
新北市爆幼兒園餵藥案，板橋區和汐止區某幼兒園遭指學童尿液檢驗疑似異常，轄區新北地檢署、士林地檢署分案展開調查，經專業醫療機構進行學童尿液及毛髮等檢驗後，接續在本（6）月28日和29日，公布無檢出Benzodiazepine及Barbiturate成分，其中士林地檢署認定無人犯罪，將汐止區某幼兒園案全案簽結。而今（30）日傳出，台北地檢署已受理台北市議員侯漢廷告發，預計將於下周一7月3日簽分「他字案」，將賴清德10人列被告偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
新北餵藥案疑雲，讓家長們人心惶惶，不過根據新北地檢署、士林地檢署送檢專業機構後，均無檢出，因此台北市議員侯漢廷向台北地檢署告發副總統賴清德、立委張宏陸、羅致政、蘇巧慧，以及卓冠廷、顏蔚慈、張志豪、戴瑋姍、吳崢、招名威等10人，涉嫌散佈假消息，違反《總統副總統選舉罷免法》、《社會秩序維護法》。
侯漢廷指出，民進黨黨公職人員在這起事件上一再散布假訊息，讓全台家長、老師感到恐慌，甚至造成家長及教保員的嚴重對立，因此向台北地檢署提出告發；北檢表示則表示，預計將於下周一7月3日簽分「他字案」進行偵辦，至於《社會秩序維護法》，初步決定將另移請警方裁處。