台股早盤跌逾140點　緯穎跳空漲停、帶旺緯創

美股昨（29）日漲多跌少，不過台北股市今（30）日受到長榮與日月光除息影響開低走低，早盤一度跌140多點，下殺到16792點，跌幅0.8%。權值王台積電早盤跌5元，來到568元，跌幅0.6%。其他重要電子股，如聯發科、群創跌逾1%。和碩、英業達、台達電逆勢走高。緯穎因受惠AI伺服器題材，早盤飆漲停，來到1420元，大股東緯創也漲3%多。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上漲269.76點，或0.8%，收34122.42點；那斯達克指數下跌0.42點，或0.00%，收13591.33點；標普500指數上漲19.58點，或0.45%，收4396.44點；費城半導體指數上漲4.69點，或0.13%，收3614.2點。
台北股市今日開低走低，早盤一度跌140多點，下殺到16792點，跌幅0.8%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌5元，來到568元，跌幅0.6%。同樣為晶圓代工的聯電跌0.8%，世界先進漲0.4%、力積電小跌。
其他重要電子股，如聯發科、群創跌逾1%，鴻海、友達、大立光、國巨、旺宏都弱勢走跌，南亞科跌逾2%，日月光今除息，早盤跌幅達3%。至於和碩、英業達、台達電逆勢走高。
另外，緯穎因受惠AI伺服器題材，近日股價漲多，早盤也飆漲停，來到1420元，大股東緯創也漲3%多。訊芯同樣因切入AI伺服器而走高，今漲幅7%以上。至於長榮今除息，早盤漲8%多，來到92.5元。