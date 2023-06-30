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為了不讓教育課程過於嚴肅，縱管處鯉魚潭環境教育中心設計了一系列以旅遊融合環境教育的體驗課程，開放有「濕地淨化」、「夜間觀察」、「阿美族傳統文化與民俗植物應用及DIY」、「鳥類大觀園」、「戀戀民俗植物」等5個課程預約，由環教專業宣講師引導及解說，希望宣導環境教育向下紮根欣賞自然與愛護環境理念。其中「鳥類大觀園」、「戀戀民俗植物」於近期推出。
「戀戀民俗植物」體驗活動，藉由講師的解說去觀察步道旁的民俗植物之於在地原住民文化、與使用方法、甚至是可能消失危機的原因。講師藉由圖卡與遊客們分享，例如獵人們在上山打獵時口渴了，就會取秋海棠的莖，剝除粗皮後咀嚼就能補充水分止渴；更有粗如砂紙的澀葉榕樹葉，過往還被原住民拿來磨光器具刀具。「鳥類大觀園」則於上午舉行，就著鯉魚潭濕地、陸地兩種不同型態，藉由老師的解說或者望遠鏡眺望，輕易就能看到特有種鳥類蹤影。
到了夜晚的「夜間觀察」體驗，在不同時期巧遇的森林小動物，聆聽山林裡動物發出的聲音，甚至在樹葉後找到台灣最美有著翠綠顏色的「青山蝸牛」，都是難忘的旅遊體驗。
景點資訊
鯉魚潭環境教育中心
地址：花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100號
電話：03-8641539#22
網址：theme.erv-nsa.gov.tw/edu/zh-tw/about/intro
費用：阿美族傳統文化與民俗植物應用150元，其餘體驗課程：濕地淨化、夜間觀察、鳥類大觀園、戀戀民俗植物均為免費參加所有體驗課程請事先報名
這篇文章 花蓮景點｜鯉魚潭環境教育中心 旅遊融合生態多元體驗課程 最早出現於 行遍天下旅遊網