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台美簽約採購火山布雷系統　立委籲加速無人布雷艇、萬象水雷研發

▲美國將售台「火山機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems）。（圖／美國陸軍）
▲美國將售台「火山機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems）。（圖／美國陸軍）

記者呂炯昌／台北報導

「火山地雷軍售案」昨日國防部公告決標，雙方完成簽署採購「陸上機動布雷系統」，金額約45億4054萬元，本月生效，預計2029年年底前全數交運，將部署於陸軍北中南3個軍團的工兵群。對此，台灣民眾黨立院團今（30）日呼籲軍購應該是購買我國防衛所需，而不是美方要我們買的，並建議加速無人布雷艇與萬象水雷系統研發。

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美方去年12月宣布14套火山布雷系統對台軍售案，包含火山布雷系統、M977A4重型卡車、M87A1反戰車地雷，以及M88、M89訓練用地雷等，總金額1.8億美元（約新台幣54.5億餘元）。但是根據國防部發布公告金額約45億4054萬元，顯示採購項目及數量有做些微調整。

台灣民眾黨立院黨團今日舉行「民進黨黑手伸媒體 陳耀祥下台 賴清德踹共！」記者會，針對火山布雷系統採購案，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，國防武器採購要符合戰略需求，要購買我國防衛所需，而不是買美方要我們買的，中共攻台需要艦隊跨越台海，因此國防需求上要有輕重，火山布雷應以萬象水雷作為替代方案，國防部應加速籌措無人布雷艇與萬象水雷系統研發，以建立拒敵於海外與制空原則。

邱臣遠表示，這次美方出售的「火山布雷系統」是封存品，啟封再檢整後出售給台灣的，國防部必須對採購後的維修或零件整補作業做好配套措施，避免購買後反而出現問題。雖然火山布雷系統是戰時進行的機動布雷，國防部強調布雷系統是針對戰車而非人，但台灣是個人口密集之小島，而火山布雷系統是屬於美蘇冷戰時代產物，屬於「非特定人員及載具」殺傷武器，是否符合我國防禦戰略需求的優先選擇，還是要評估。

行政院長陳建仁今日上午出席「新法迎馨 引領馨生」犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動，陳建仁回應表示，這項採購的項目有助於增強台灣的不對稱的戰力，會持續加強全民國防防衛的力量，然後來確保國家的安全和利益，也會跟理念相同的國家一起努力，來維護台海跟印太地區的和平、穩定和繁榮發展。


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