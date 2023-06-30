金門首家麥當勞今試營運爆人潮！頭香凌晨3點排隊 營業時間首曝
麥當勞終於進駐金門，並於今(30)日早上7點開始試營運，等了30幾年終於盼到麥當勞的金門民眾，據悉今日還沒天亮就湧入大批民眾排隊，其中頭香更是在凌晨3點就卡位，搶吃麥當勞早餐。
記者葉盛耀/綜合報導
此次麥當勞金門太湖餐廳進駐金門昇恆昌賣場，是金門縣第一家麥當勞餐廳。金門太湖餐廳今(30)日試營運，並於7月1日舉辦開幕典禮。營業時間並非24小時，而是週一至週日上午7點至晚上9點，用餐區共設有74個座位。
麥當勞表示，不論是全系列的早餐品項，或是經典熱銷的薯條、大麥克、麥克鷄塊等，以及期間限定產品與蘋果派、冰炫風、蛋捲冰淇淋等各式點心，統統吃得到。而網友們敲碗想吃的高粱漢堡、貢糖冰炫風，目前當然沒有。不只內用、外帶，麥當勞也透露金門太湖餐廳將於8月中旬，啟動歡樂送服務。
麥當勞首家金門餐廳更與金門在地插畫家吳騏共創插畫，融入麥當勞的經典產品，結合金門在地特色─太武山、古寧頭牌樓、風獅爺等，從餐廳外牆就能看到大大的金色拱門插畫，預計將成為金門太湖餐廳獨有的「網美牆」。
另外，堪稱六七年級生青春回憶中的快速美食「小騎士德州炸雞」，曾在全台有超過50間分店，這幾年因為授權與代理等糾紛問題，全台分店數在高雄4間、台中1間，現在新的小騎士分店確定將進駐台南新光三越百貨新天地B2F，開幕日期為10月。