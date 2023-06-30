甜味劑阿斯巴甜可能致癌　醫：建議減少攝取量

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不過，IARC並未考量個人可以安全攝取的數量為多少。個人安全攝取量建議是由另一個WHO專家委員會食品添加物聯合專家委員會（the Joint WHO and Food and Agriculture Organization's Expert Committee on Food Additives，JECFA）以及各國監管機關來決定。
中華民國糖尿病衛教學會秘書長、成功大學附設醫院糖尿病防治中心主任歐弘毅今天接受媒體聯訪指出，從代糖的觀點來看，使用甜味劑的好處是不會增加熱量攝取。
不過，歐弘毅表示，長期食用的風險不是那麼確定，好壞兩方面科學證據都有，以本土動物試驗結果為例，使用人工甜味劑的三氯蔗糖會增加脂肪肝風險，產生不良的代謝反應；阿斯巴甜則會影響胎盤發育。
針對糖尿病等慢性病患者，歐弘毅說，站在醫師立場，不會建議病人全部用甜味劑取代傳統糖分，而是建議減少整體糖分攝取量。
至於一般民眾，歐弘毅則建議減少甜味劑攝取，畢竟除了代謝的不良反應，現在更多了可能致癌的風險，量大就會出問題，不能說不宜攝取，適量跟均衡的飲食原則才是維持健康的不二法門。
台灣目前可於各類食品視需要適量使用阿斯巴甜，並規定應以中文顯著標示「苯酮尿症患者（Phenylketonurics）不宜使用」或同等意義的字樣。衛生福利部食品藥物管理署表示，將密切注意IARC與JECFA正式公布的評估報告，及國際間後續准用情形，作為評估檢討修正阿斯巴甜使用範圍及限量規範參考。（編輯：陳政偉）1120630