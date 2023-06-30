7月新制懶人包！不讓行人重罰6千、急診狠漲200　租屋補助領起來

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📌不停讓行人，重罰6000元
6月30日起，在有畫設行人穿越道（斑馬線）的路口與路段，以及可供行人穿越的交叉路口，都應該暫停讓行人先通過。取締要件有2，1是車頭及前輪已經進入行人穿越道（斑馬線），2是車頭距離行人行進方向1個車道寬、約3公尺以內。汽車駕駛人未停讓行人，罰鍰上限由3600元提高至6000元，且記點3點，需上道安講習3小時；機車駕駛罰1200元，慢車駕駛則罰300元。
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📌三大生活圈TPASS通勤月票上路
－北北基桃通勤月票：費用1200元，可搭乘雙北捷運、公車、YouBike、輕軌外，更納入台鐵、公路客運、國道客運等通勤族經常使用的大眾運具。4大超商能購卡，但加值則是在台北捷運各站、台鐵北部34個車站、客運場站等。啟用後30天內無限次搭乘。
－中彰投苗通勤月票：費用999元（台中市民699元）。可搭生活圈境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）及公共自行車（前30分鐘免費）。同樣是4大超商能購卡，台中捷運戰、台鐵中部43個指定車站可加值。啟用後30天內無限次搭乘。
－南高屏通勤月票：費用999元。適用運具為生活圈境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運、公共自行車（前30分鐘免費）及渡輪（鼓山-旗津、前鎮-中洲）。啟用後30天內無限次搭乘。
醫療類新制：
📌急診掛號費、門診藥費自行負擔雙漲
7月1日起跑急診、門診拿藥都有調整，尤其跑大醫院急診一趟從550元調高到750元最有感，區域醫院調高為400、地區醫院和基層診所維持收取150元。在藥費自行負擔部分，衛福部取消區域醫院及醫學中心藥品費用100元以下免收藥品部分負擔規定，並調高收取上限為300元。根據健保署估算，影響人數約844萬人，影響金額約新台幣32.7億元。
📌清冠一號公費補助停止
清冠一號的補助方案將於7月1日屆滿，因此接下來不再公費補助，一盒要價約1500至1800元。衛福部長薛瑞元提醒，清冠一號在台灣屬處方藥品，如果從國外訂購寄送到台灣，若沒有輸入許可證，恐觸犯《藥事法》。
居住類新制：
📌租屋補助上路，18歲可申請
2023租屋補助將於7月3日上午9時起開跑，截止時間為明年（2024年）12月31日下午5時止，依申請人身分與租屋縣市別，提供每戶每月2000元至8000元不等的租金補貼，有4類人再享最高1.8倍加碼，相當最高領1萬4400元，同樣不用房東同意，也不用提供房東資料。特別的是，這次補貼對象擴大到18歲以上的租屋族群。
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📌打炒房！「平均地權條例」上路
7月1日施行的平均地權條例修正案，有5大重點依序是限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、建立私法人購買住宅許可制與解約申報登錄。
1、限制換約轉售：
預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者均可按戶棟處罰50萬至300萬元。
2、重罰炒作行為：
明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，或是以其他影響不動產交易價格或秩序的操縱行為進行炒作，都可按交易戶(棟、筆)數處罰100萬至5000萬元，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。
3、建立檢舉獎金制度：
民眾對於不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，可檢具證據向縣市政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰的30%作為獎金，最高上限為1000萬元。但注意需實名檢舉，如有冒名或偽變造不實事證，將移送檢調機關處理。
4、管制私法人購屋：
增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。
5、解約申報登錄：
預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報登錄；違規者將按戶棟處罰3萬至15萬元。
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📌社會住宅包租代管4.0，預計112年7月3日陸續開辦
為提供民眾租屋協助，由民間租賃業者包租代管民間房屋，媒合一定所得或經濟社會弱勢者居住，並提供管理服務。7月3日由國家住都中心及地方政府陸續開辦。開發期2年、後續管理3年，整體執行至117年。
生活類新制：
📌網購包材須減量、禁用PVC
環保署規定，7月1日起，所有網際網路零售業之網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯（PVC）材質。另外，紙類包材要有90%以上回收紙含量、塑膠包材必須摻配25%以上再生料。
其中，資本額5000萬元以上或自有到店取貨據點數達300以上之中型業者，也須符合商品重量分級規定；資本額1億5000萬元以上或自有到店取貨據點數達500以上的大型業者，還得再符合年度減量目標及成果提報等相關規定。
📌北市機車定檢通知全面電子化
7月1日起，台北市機車排氣定檢的紙本明信片通知停止寄發，改採3種電子化方式，包括加入環保局LINE官方帳號「定檢好康愛報報」並註冊定檢鬧鐘，以及申請環保署「機車E定通」電子郵件通知，或下載環保署「環境即時通」App。