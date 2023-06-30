林熙蕾「環抱情牽12年老公」 感謝他甘願變司機：我怎麼這麼幸運
「電眼女神」林熙蕾（蕾蕾）2011年嫁給美籍華人企業家楊晨，育有兩名女兒，一家4口定居上海，婚後林熙蕾以家庭為重，慢慢淡出演藝圈，至今僅接少數的代言、公益活動或節目，絲毫不戀棧鎂光燈下的生活，47歲的她雖然回歸平凡人身分，但狀態依舊美麗動人。林熙蕾今（30）日在粉專上傳一張夫妻合照，向老公告白：「我怎麼會這麼幸運！」
記者楊穎軒／綜合報導
今天是楊晨生日，林熙蕾和老公赴LA度假兼慶生，她PO出夫妻合照，兩人站在海港邊的飯店露台，林熙蕾環抱老公，他一手攬住愛妻，親暱又恩愛，47歲林熙蕾穿便裝，體態穠纖合度，完全沒有走樣，配文寫下：「祝我世界上最喜歡的人生日快樂！謝謝你當我的司機、我的助手、我的管家和我的靈魂伴侶！有時候我會想，我怎麼會這麼幸運！」
一番真情告白令網友動容又羨慕，「生日快樂 Chris!!祝福你們的恩典豐盛如天上的星辰且永恆」、「愛，就是那麼簡單！真心」、「也謝謝蕾姐讓我們認識那麼可愛又帥又體貼又幽默又好好笑的大哥」！
林熙蕾日前接受李四端專訪，坦言為家庭放棄演藝事業並不後悔，因為陪伴家人是最重要的事，更公開自律且近乎強迫症的生活，飲食與運動習慣是她凍齡的最大祕訣。