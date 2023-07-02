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國軍新戰力！「鐵騎專案」4.9億打造偵搜戰術輪車　9月國防展亮相

▲軍方規劃中的國產新型「偵蒐戰術戰鬥車」規劃及外型圖。（圖／國防部提供）
▲軍方規劃中的國產新型「偵蒐戰術戰鬥車」規劃及外型圖。（圖／國防部提供）

記者呂炯昌／台北報導

軍備局「獵豹專案」研發的2輛105公厘輪型戰砲車原型車，因為戰測時程管制因素，無法按照規劃參加9月份登場的台北國際航太暨國防工業展。不過，軍備局以「鐵騎專案」研製的偵搜戰術輪車將會參加9月份的台北國防展。

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位於南投集集的軍備局209廠正以「迅馳專案」生產雲豹8輪甲車，外界擔憂在今年底結案後產線將束之高閣。不過，軍方證實209廠目前正全力研製105公厘輪型戰砲車及偵搜戰術輪車研製，若通過軍方要求後將可投產。

然而，105戰砲車身傳出因車身過高而無法達到軍方要求，導致無法投產。軍備局獲得管理處處長游玉堂少將表示，105戰砲車將在7月進行作戰測評、10月完成報告確認構型後，將啟動第3輛原型車研製。軍方人士證實，由於原型車必須趕在10月底前完成評測，因此不會參加兩年一度的台北國防展。

軍方表示，「鐵騎專案」所研發的新型偵搜戰術輪車P2車型將會參加國防展。根據國防部2023年度預算書揭示，軍備局2021年至2024年編列4億9021萬8千元預算，研製具備高度機動力、火力、輕裝甲防護力、靈活通信的4輛「偵搜戰術輪車」原型車，第一輛原型車於2022年完成系統整合與研發測試評估，第2至4輛原型車則自2022年起研製，預計2024年完成初期作戰測評。

首輛偵搜戰術輪車樣車於去年10月完成， 軍方表示，國軍偵搜戰術輪車可抗7.62公厘機槍彈，價格與美製「聯合輕型戰術輪車」（Joint Light Tactical Vehicle，JLTV）相當。

軍備局則強調，「鐵騎專案」並非用於汰換現役悍馬車，而是為了滿足聯兵偵蒐任務需求，偵搜戰術輪車除引擎及變速箱因國內無能量外，其餘全車設計與整合測試核心能量及89%產值均為國內製造，可帶動相關產業效益。

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