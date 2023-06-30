嘉義美食｜嘉義不只有雞肉飯！特選9間在地人私藏的口袋名單，還有網美最愛的超好拍豆花

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王媽媽牛雜湯
成立於1920年已傳承第4代的老店「王媽媽牛雜湯」，可是不少嘉義人從小吃到大，東市場必吃美食首選呀！採用新鮮溫體本土牛，放入熱騰騰的大鍋熬煮，湯頭清甜加上薑絲提味，讓人食指大動又滿足啊～還可以免費加湯，在地人都喜歡點上牛肉湯＋一碗白飯當成早餐，來開啟一整天的滿滿活力。
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地 址:嘉義市忠孝路106號前的巷子(東市場飲食區13號)
連絡電話:05-223-6660
營業時間:06:00~13:00(週一公休)
相關連結: 嘉義王媽媽牛雜湯&牛肉乾FB
阿富網絲肉捲
阿富網絲肉捲也是東市場超夯美食，使用豬油網包著肉捲，內餡有洋蔥、荸齊、蔬菜、豬肉。表皮炸到金黃酥脆，超大一個非常紮實！原味肉捲每人限購2條，每天都大排長龍，但只賣到中午12點，記得趁早去排隊，建議可以前一天先打電話預約，會被告知取貨時間，當然也可以選擇宅配，但通常要等半年左右。
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地 址:嘉義市東區忠孝路光彩街
連絡電話:0985-226-450/05-227-3095
營業時間:06:00~12:00(週一公休)
北回水晶餃
北回水晶餃就在劉里長雞肉飯旁邊，是嘉義知名的水晶餃老店。因為太出名，數量又有限，所以常常要排隊等候，大約20~30分鐘會出爐一次。餡料有加入筍丁、豬絞肉，外型看起來很像肉圓，不過是用蒸的，吃起來外皮Q彈，內餡飽滿，口味稍微偏甜，真的會讓人忍不住一口接一口啊！
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地 址:嘉義市東區忠孝路166號
連絡電話:05-225-1387 / 05-223-3080
營業時間:09:00～12:00 14:00~18:00(週日公休)
豆豆 小籠湯包、蒸餃
號稱嘉義版平民鼎泰豐，豆豆 小籠湯包、蒸餃，絕對是當之無愧。他們家的小籠湯包，內餡是用蔥和豬肉下去混合而成的，皮薄、餡多、滿滿湯汁、味道十分鮮甜！若喜歡口感紮實的朋友們可選擇蒸餃，再來碗他們家料超多的酸辣湯或在地人大推的肉筋菜頭湯，跟小籠湯包簡直是完美組合 。
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地 址:嘉義市東區芳安路229號
連絡電話:05-227-0292
營業時間:15:00~21:00(周五公休)
貓尾巴麵包店
一出爐就秒殺的爆漿大泡芙，每天都吸引超多人排隊的貓尾巴麵包店，是嘉義歷久不衰超夯的甜點店。最熱門的泡芙不只是表面有料，內餡更是滿到爆漿！搭配清爽的奶油、卡士達醬、麻糬等不同餡料組合，想吃的話一定要在下午2點前去買，不然很容易撲空，店內還有其他甜點麵包可以選購，同樣也相當美味，價格超級親民。
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地 址:嘉義市東區民族路25號
連絡電話:05-271-2895
營業時間:10:00~20:30(周一公休)
桃城豆花
這間由1960年代德山醫院改裝而成的桃城豆花，將老屋簡單修繕後，保留建築物的原貌，每個角落都留著歲月的痕跡，讓人彷彿進入了時光隧道。有別於一般豆花店，除了豆漿豆花外還有賣輕食餐點、酒類，很適合在愜意慵懶的午後和朋友來感受時光與美食碰撞的奇妙滋味，而且這裡可是嘉義超熱門的IG打卡點呢！
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地 址:嘉義市東區光華路65號
連絡電話:05-228-7789
營業時間:09:00~22:00(周三公休)
相關連結: 桃城豆花FB /桃城豆花IG
延平國華米糕
嘉義西區美食，在地人激推的延平國華米糕絕對榜上有名，每天下午四點開賣，賣完就打烊！使用長糯米蒸煮得晶瑩剔透粒粒分明，滷肉澆頭鹹香夠味，搭配爽脆的醃漬小黃瓜，吃過的讚不絕口。內行人通常點「一組」:米糕、滷蛋、滷貢丸，記得加上蒜泥和辣椒醬更添風味，再配上一碗附贈的柴魚湯，真的讓人大呼過癮～
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地 址:嘉義市西區國華街96號
連絡電話:05-225-5740
營業時間:16:00~19:00(賣完為止)
黃毛ㄚ頭東山鴨頭專賣店
來到文化路夜市，一定要來吃黃毛ㄚ頭，明亮的黃色招牌，開店至今已逾三十年，算是老字號美食。店前總是排滿等待的人潮，傳承自府城家族古法正統滷製秘方，食材都滷出美麗的糖色，讓人看了食指大動。招牌有鴨頭、鴨脖、鴨翅、豬蹄、米血、甜不辣、豆乾等，都是不能錯過的美味，吃得不過癮還能宅配喔!
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地 址:嘉義市文化路77號
連絡電話:05-225-3289
營業時間:13:00~23:30
相關連結:黃毛ㄚ頭東山鴨頭專賣店FB
宅配專線:05-238-4763、0965170670
舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣
日式檜木老房子改建的舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣，裝潢滿滿復古懷舊氛圍，餐點品項豐富，有紅咖哩、湯咖哩、檜木風味定食等，咖哩加入大量蔬菜熬煮味道濃郁，另外還有甜點、飲品及冰品，二樓的空間很好拍還有泡腳區，也歡迎帶毛小孩一同用餐，要記得電話訂位，會安排合適的位置。
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地 址:嘉義市西區仁愛路494號
連絡電話:05-216-9909
營業時間:週一~週五11:00~14:00 17:00~21:00 週六11:00~21:00 週日11:00~20:00
相關連結:舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣FB/ 舊時光新鮮事-老屋咖哩專賣IG
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原文出處 : ReadyGo 嘉義美食｜嘉義不只有雞肉飯！特選9間在地人私藏的口袋名單，還有網美最愛的超好拍豆花
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