我是廣告 請繼續往下閱讀
金山大碗螃蟹
位在金山老街的「金山大碗螃蟹」的老闆原本在核四任職，後來因為爺爺的健康回到金山老家。對於這片土地的熱愛，對於家人們的關懷，促使老闆想開店的原因。最有名的「螃蟹海鮮粥」料滿實在，食材新鮮健康，美味之外，視覺效果也不輸人的！主要有兩隻螃蟹、滿滿的蝦子、小捲、蛤蠣、鮮蚵，每一口都有海鮮在。而且即使客人很多量大，「金山大碗螃蟹」仍堅持一鍋一煮，這樣就不會出現有些海鮮過老的問題，每一碗都新鮮的恰到好處！
圖／[email protected]
金山大碗螃蟹
- 地址：新北市金山區金包里街44號
- 電話：0920 989 201
- 營業時間：12:00-18:30
- FB：金山大碗螃蟹
即使位在海鮮餐廳競爭激烈的東北角，望海亭海鮮餐廳仍矗立相當久，在GOOGLE上擁有4.7顆星的好評論。漁獲都是老闆娘爸爸當天去捕撈回來的，食材秤多少錢就是多少錢不收料理費，是不是已經太佛心了呢！只有價格實惠是不會擁有ㄧ大票死忠饕客的，他們家的料理味道更是好的沒話說。有一道「咖哩蟹黃麵包」是必點，香軟的麵包配上味道十足的蟹黃醬，最奢華的味道，最平易近人的價格！
圖／[email protected]圖／[email protected]
望海亭海鮮餐廳
- 地址：新北市萬里區港東路162之15號
- 電話：02 2492 1605
- 營業時間：週一～週日11:00-20:00
- FB：望海亭海鮮餐廳
從小攤販到有店面，是一碗晚來就吃不到的古早味鍋燒意麵！老闆娘每天堅持熬高湯，不添加味精及沙茶，吃起來口感鮮甜，不會一直想喝水。特別走一種古早味的風格，鍋燒意麵有炸蝦、炸魚、炸麩，還可以搭配老闆娘特製的醬料，更有古早味的味道喔！
圖 / IG＠shuixian__guoshao
水仙宮古早味鍋燒意麵
- 地址：台南市中西區友愛街113號
- 電話：06 228 9916
- 營業時間：週二～週日11:00~19:30,週一、五11:00~14:00,16:00~19:30,週三、四休息
- FB：水仙宮古早味鍋燒意麵
位在高雄以海鮮丼為主的餐廳，是一間連不敢吃生魚片的人也可以吃的店家！因為除了豐盛的生魚丼飯外，也可以選擇炙燒後的生魚片。他們家的丼飯也是走視覺系的，「森川海景丼」就是他們的招牌，滿滿12道海鮮全部在這碗丼飯裡;不僅海鮮丼，連牛肉丼飯也都超浮誇。生日又喜歡吃海鮮的人更不能錯過他們的生魚片蛋糕了，要記得先提前一天預訂，不然會吃不到喔！
圖 / ＠ReadyGo圖／森川丼丼官方粉專
森川丼丼
- 地址：高雄市楠梓區楠都東街167號
- 電話：06 228 9916
- 營業時間：週一～週日11:00~23:30
- FB：森川丼丼
新鮮的海產還是在海港吃最對味，那又可以邊吃海產邊做腳底按摩就全身都對味了！採用由吳若石神父發明的足部反射健康法進行按摩，按摩的同時還能欣賞成功漁港的無敵海景。「足跡再現」的餐點也不是隨隨便便的簡餐，除了有每日限定的特餐外，還有1人500元新台幣的無菜單料理。海鮮都是當天海港直送，細細享受台東的慢步調，吃個生魚片，喝杯咖啡再享受腳底按摩，這才是人生啊！
圖／[email protected]
足跡再現
- 地址：台東縣成功鎮中山東路46號
- 電話：08 985 5098
- 營業時間：週一～週日09:00~17:00,週四休息
- FB：足跡再現
小編在整理這篇的時候肚子真的看得好餓！個個價格實惠，食材也相當新鮮，推出的料理也相當誘人。尤其是「足跡再現」，小編也想品嚐完美食後再來個舒服的腳底按摩，好好的享受人生！
延伸閱讀：
- 澎湖住宿｜不用出國也可以體驗海島度假，特搜澎湖10個絕美住宿！
- 台北美食｜一夾就化的美味排骨，來自韓國最正宗的馬鈴薯排骨火鍋！
原文出處 : ReadyGo 全台美食｜盤點5間最具有特色的海鮮餐廳推薦！吃飽居然還能腳底按摩？
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]