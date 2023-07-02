巷仔內／戰力堪憂！國軍戰車火力防護力落後共軍1世代　亟待升級

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CM11、CM12與M60A3戰車共同點是使用105公厘主砲搭配鑄造式龜殼型炮塔。不管是火力與防護力已經落後於周邊國家與共軍主力戰車。共軍主力的96式與99式改戰車都使用125公厘滑膛砲，不管是射程與穿透力都大勝國軍戰車的105公厘主砲。
雖然許多人認為共軍第一波犯台登陸部隊不會派遣主力戰車，而是派出兩棲戰車與輕型戰車登陸，但是國軍戰車使用的鑄造式龜殼型炮塔較高，容易遭到目視，若是遭遇先進反裝甲武器攻擊，被擊穿的機率相當高。
為了改善國軍戰車不如人的缺點，國軍以「銳捷專案」建案，將採購108輛美製M1A2T戰車，M1A2T戰車使用120公厘主砲、複合式裝甲，能夠強化國軍裝甲部隊戰力，全數108輛預計2026年前交付完畢。
由於引進108輛M1A2T全數部署與北部防衛首都，因此在汰除妥善率極差的CM12戰車後，國軍戰車仍有大量的老舊CM11與M60A3戰車防衛中南部與花東地區，若要提升戰場生存性，必須做主砲與裝甲等方面的性能提升，但此舉一來車體重量必然大幅增加，對CM11與M60A3用的750匹馬力引擎將造成沉重負擔，引擎馬力不足必然會影響戰車的機動性。
國軍若要對CM11與M60A3戰車進行主砲、射控系統、裝甲與引擎全面升級，恐怕所費不貲，國軍2024年起又要恢復1年役期，未來人員維持費用必定居高不下，在有限的國防預算下會對海空軍的預算產生排擠，主力戰車升級計畫恐怕只能牛步進行。