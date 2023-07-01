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比鹽粒還小　仿LV微米小包近200萬元成交

▲比一顆鹽粒還小的一只超微型手提包在線上拍賣會以6萬3750美元（約新台幣198萬元）成交。設計工作室說，這只手提包必須使用顯微鏡才能看清楚包包的設計，小巧足以穿過針眼。（圖／翻攝自IG＠MSCHF）
▲比一顆鹽粒還小的一只超微型手提包在線上拍賣會以6萬3750美元（約新台幣198萬元）成交。設計工作室說，這只手提包必須使用顯微鏡才能看清楚包包的設計，小巧足以穿過針眼。（圖／翻攝自IG＠MSCHF）

文／中央社

（中央社紐約29日綜合外電報導）比一顆鹽粒還小的一只超微型手提包在線上拍賣會以6萬3750美元（約新台幣198萬元）成交。設計工作室說，這只手提包必須使用顯微鏡才能看清楚包包的設計，小巧足以穿過針眼。

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英國廣播公司新聞網（BBC News）今天報導，製作這個小包、位於紐約布魯克林區的「MSCHF產品工作室」以充滿爭議的作品聞名。

MSCHF曾與夯曲Old Town Road饒舌歌手利爾納斯X（Lil Nas X）合作，將Nike球鞋改造成含有一滴人血的撒旦鞋，被Nike告上法院。其他作品還包括聞起來像防鏽劑WD-40的香水，以及超級巨大、像是原子小金剛穿的橡膠紅靴等。

這一次，MSCHF決定把小廢包的「小」發揮到極致。

MSCHF在關於這個小包的貼文中說，「外面有大手提包、正常的手提包，還有小手提包，但這個包才是小包的最終定義版」。

這個螢光黃色微米包的外型參考奢華品牌路易威登（Louis Vuitton）的經典老花圖案，但沒有與LV合作。

製作材料是光敏樹脂（photopolymer resin），利用時常用於製作微型機械模型與構造體的3D列印技術製成，尺寸是657x222x700微米，而一般粗鹽的直徑約為2000微米，細鹽的直徑則為300微米。

「史密森尼雜誌」（Smithsonian Magazine）報導，這個超級小的手提包被製作出來後，但因為體積實在太小，送審樣本曾多次被MSCHF團隊搞丟。

不過這個微米小包的買家不需要擔心把包搞丟，因為拍賣到手的物品還附上一台顯微鏡和一個展示螢幕。

拍賣網站上並沒有把顯微鏡的價格單獨標示，起標價為1萬5000美元。

對於使用LV經典的老花圖案製作這個手提包，MSCHF的創意總監魏斯納（Kevin Wiesner）本月稍早接受「紐約時報」訪問時說，工作室並沒有向LV請求授權，「我們比較傾向於『請求原諒，而不是請求授權』那類」。

不過根據美媒報導，這場拍賣會由線上拍賣行Joopiter主辦，老闆是LV的男裝部門創意總監、嘻哈歌手「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）。（編輯：戴雅真/核稿：嚴思祺）1120630

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