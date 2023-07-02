警所莫名收到氧氣罐　原來背後有洋蔥味

我是廣告 請繼續往下閱讀
信件內容寫道，副所長您好，我是來自高雄的陳先生，在6月19日因高山症不適，到派出所與您求助，不知道是否還有印象？我想再次感謝您的救命之恩，若沒有那最後1罐氧氣，不知後果會是如何。您的幫忙，我一直感恩在心，另外我準備了一些氧氣罐，希望能回饋社會，若有人需要，也能夠幫助到他們。也再拜託麻煩您協助完成我這個小小心意了，再次由衷感謝，祝您一切順利平安。
原來是日前來自高雄的陳姓男子與2位同事一同駕車行經台7甲線欲經由宜蘭前往花蓮旅遊，於6月19日晚上行經武陵路口附近時，疑因舟車勞頓加上較高海拔導致呼吸困難、胸口悶痛喘不過氣，趕緊致電勝光派出所求助。
副所長張明殷趕緊請回到派出所，立刻拿出派出所備用的氧氣瓶指導陳男使用，舒緩身體不適感，也將氧氣瓶送給陳男帶走備用，並叮嚀抵達宜蘭後儘快到醫療院所就診，一行人非常感謝員警的熱心協助。
張明殷收到氧氣瓶後致電陳男表示，這是警察該做的事，希望能將其購買氧氣瓶的款項退還，因陳男堅持這些氧氣瓶是要做公益，希望能夠「牽成」，張才允諾會將這些氧氣瓶提供予需要的民眾使用，也感謝陳男的愛心。
和平警分局提醒，大部分較高海拔山區都地處偏遠、醫療資源較不易取得，如有類似病症者，行前應妥善評估並攜帶藥物。另提醒，行駛山區道路請開啟頭燈、小心慢行，隨時注意車前狀況，切勿任意超車、超速，確保行車安全。