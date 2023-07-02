12歲德國牧羊犬「剩30分鐘迎安樂死」！她秒衝收容所 暖心結局曝
流浪動物的問題在各國層出不窮，而動物收容所也應運而生，而考量到容納的問題，也都會制定標準SOP，若被收容的動物在一定時間內未被領養，就會面臨安樂死的結局。不過在日前，就有一隻年老的德國牧羊犬，竟在迎接安樂死的最後30分鐘被及時領養，而暖心的最終結果也成為一段佳話。
記者潘毅/綜合報導
綜合外媒報導，住在美國加州聖貝納迪諾的崔西(Trish Bauer) 在2022年12月22日時，在一個友善動的的機構帳號「furrytail.endings」中，看到當地動物收容所一隻被收容許久的德國牧羊犬「威爾伯（Wilbur）」，將在12月23日迎接安樂死的消息。
許多喜愛動物的網友也紛紛留言想方設法，崔西(Trish Bauer) 看到後，也在機構IG發文下方留言「如果有需要的話，我願意收養威爾伯」。而到了隔天，機構再度更新狀況留言「鮑爾將在 30 分鐘內被安樂死，目前仍沒有人來救牠...」。崔西一看到這則留言，立刻帶著女兒驅車前往收容所，最終趕在威爾伯接受安樂死的前30分鐘，讓牠獲得了新家與重生的契機，並把威爾伯改名為庫柏(Cooper)。
然而上天給予的挑戰到此仍未結束，因為崔西把威爾伯帶去醫院檢查，發現牠的脖子上還有癌症腫瘤，當下也立即接受手術切除。最終到了今年的3月19日，崔西也開心在個人IG上宣布，庫柏戰勝了癌症，恢復了健康「我們感謝所有捐贈、支持以及相信的朋友」，庫柏也將繼續開心地當鮑爾家的一分子。