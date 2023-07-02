桃園閩南文化節圓滿落幕　「鬥陣III」精彩壓軸

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蘇俊賓談到，閩南文化中的傳統藝閣，他在爸媽小時候的照片中很常看到，到他這一代卻逐漸變得少見，而這些年，在各界積極推廣閩南文化之下，逐漸讓過去的記憶又重新被找回，特別要感謝保存傳統文化的團隊、社團、文化局及各里里長、宮廟幹部們；今年也是桃園南崁登上大航海時代舞台的380週年，期盼大家一起全心保留祖先留下來的傳統文化。
文化局長邱正生表示，今年閩南文化節中的「鬥陣III」，延續「鬥陣II」以桃園在地故事為基礎，更把焦點從神界拉進歷史迴廊，加入大航海時代與先民渡過黑水溝移墾開發的歷史，以及桃園水庫媽與龍潭大池的民間傳說，以虛實交織的故事軸線延伸發想，全新編導、全台首演，把百年傳承的民俗技藝以創新、跨界、數位科技的方式呈現；且由專業藝人許效舜、柯大堡、阿白（劉胤含）等人擔綱演出，並經「戊己劇團」、「藝想台灣劇團」兩大劇團團長共同策劃，另邀請18隊在地團隊及國際知名團隊參與盛會。
邱正生指出，今晚揭曉6月10日舉辦的「藝閣VS踩街」獲獎團隊，其中「創意組」「金獎」由財團法人中壢慈惠堂奪得，「銀獎」得主為桃園市桃園區同安國民小學、「銅獎」得主為桃園區小檜溪社區發展協會；「最佳創意」得主為桃園市越配權益促進會、「最佳人氣」得主為桃園市觀音區塔腳社區發展協會、「佳作」得主為桃園市新移民女性關懷協會及桃園市牽手泰泰國文化協會。
而「傳統組」「金獎」由桃園市新屋區蚵間社區發展協會獲得、「銀獎」得主為桃園市大園區竹圍社區發展協會、「銅獎」得主為桃園市民俗傳藝協會、「最佳創意」得主為新屋區東明里環保志工隊；「最佳人氣」得主為桃園市新屋後湖居民協會、「佳作」得主為大溪哪德社及三崇宮。