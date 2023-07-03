全國農漁村邁入超高齡化困境　農委會推綠色照顧政策

我是廣告 請繼續往下閱讀
綠色照顧政策以聚焦農村高齡者、自助互助共助、在地場域及人力、世代共融等目標，並讓綠色照顧成為產業及世代溝通交流的橋樑，達樂活及活躍老化為目標，以公私力合作專案輔導計畫推動，結合既有計畫及社區資源，鼓勵因地制宜推動綠色照顧服務。
累計至今（2023）年，農委會已輔導全國113家農會及8家漁會，共計121家農漁會以既有據點及空間，成立綠色照顧站210班，農村生活機能及醫療系統普遍較都會區遲落，以65歲以上農漁村長者為服務對象，運用農會既有的空間，提供農業服務、食農教育及簡單的預防保健知識，並提供增能培訓機會，鼓勵發展符合各地需求及產業發展之特色服務，期綠色照顧政策有助促進產業及農村人口之永續發展及運用。
農漁會執行計畫以活化農漁村產業及人力，鼓勵高齡者發展自助、互助、共助精神，成為志工或講師，參與農村事務，甚至青銀共創事業等，使農漁業之產業傳承及促進，並透過綠色照顧站點之建置，促進農業推廣教育跨年齡及跨專業交流及合作，在地人培養在地人，更服務及傳承在地人，農村及農漁會能更加永續發展，讓高齡長者獲得妥善的照顧。
最後，持續擴展綠色照顧站點，輔導農漁會永續經營；運用在地多元人力資源辦理綠色照顧，輔導農村之高齡人口並視為農村重要人力資源，鼓勵全國各農漁會持續響應及加入，落實幸福農村之大願。