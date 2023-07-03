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全國農漁村邁入超高齡化困境　農委會推綠色照顧政策

▲農委會依據國家發展委員會人口推估，從107年邁入高齡社會，預估於114年成為超高齡社會，其中農牧戶管理者平均年齡111年更是已達64.44歲。（示意圖／NOWnews資料照）
▲農委會依據國家發展委員會人口推估，從107年邁入高齡社會，預估於114年成為超高齡社會，其中農牧戶管理者平均年齡111年更是已達64.44歲。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

農委會依據國家發展委員會人口推估，從107年邁入高齡社會，預估於114年成為超高齡社會，其中農牧戶管理者平均年齡111年更是已達64.44歲，顯示農漁村相較全國高齡化情形更加嚴峻，農委會考量我國農村人口結構老化、農村生活機能及醫療系統缺乏、產業發展需要轉型等因素，將以「產業促進為目的，健康促進為核心」落實推動綠色照顧政策，以建構共融自主的高齡農村社會。

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農委會為提升農村高齡者生活品質，從76年開始調查農村高齡者需求，80年起以終身學習理念組成自主性互助組織，自90年起輔導偏鄉農會辦理農村社區生活服務中心，提供電話問安及健康諮詢等服務。另於99年成立輔導高齡創新學習班，以「活到老、學到老」的精神，鼓勵多元學習；104年結合在地農產及鄰近社區，透過食材加工處理及製備、為阿公阿嬤送餐共食，至109年起輔導全國各農漁會成立綠色照顧站，彰顯農業多功能價值。

綠色照顧政策以聚焦農村高齡者、自助互助共助、在地場域及人力、世代共融等目標，並讓綠色照顧成為產業及世代溝通交流的橋樑，達樂活及活躍老化為目標，以公私力合作專案輔導計畫推動，結合既有計畫及社區資源，鼓勵因地制宜推動綠色照顧服務。

累計至今（2023）年，農委會已輔導全國113家農會及8家漁會，共計121家農漁會以既有據點及空間，成立綠色照顧站210班，農村生活機能及醫療系統普遍較都會區遲落，以65歲以上農漁村長者為服務對象，運用農會既有的空間，提供農業服務、食農教育及簡單的預防保健知識，並提供增能培訓機會，鼓勵發展符合各地需求及產業發展之特色服務，期綠色照顧政策有助促進產業及農村人口之永續發展及運用。

農漁會執行計畫以活化農漁村產業及人力，鼓勵高齡者發展自助、互助、共助精神，成為志工或講師，參與農村事務，甚至青銀共創事業等，使農漁業之產業傳承及促進，並透過綠色照顧站點之建置，促進農業推廣教育跨年齡及跨專業交流及合作，在地人培養在地人，更服務及傳承在地人，農村及農漁會能更加永續發展，讓高齡長者獲得妥善的照顧。

最後，持續擴展綠色照顧站點，輔導農漁會永續經營；運用在地多元人力資源辦理綠色照顧，輔導農村之高齡人口並視為農村重要人力資源，鼓勵全國各農漁會持續響應及加入，落實幸福農村之大願。

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