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陸軍天馬操演屏東枋山登場　拖式飛彈演練打爆共軍登陸戰車

▲陸軍天馬操演，M220A2拖式II型發射車發射拖式飛彈攻擊登陸船團。（圖／記者呂炯昌攝，2023.07.03）
▲陸軍天馬操演，M220A2拖式II型發射車發射拖式飛彈攻擊登陸船團。（圖／記者呂炯昌攝，2023.07.03）

記者呂炯昌／屏東報導

國軍今（3）日起在屏東南區各鄉鎮進行「雷霆」、「天馬」、「神弓」實彈操演，驗證各式精準彈藥射擊成效。今日首先登場的是屏東枋山鄉加祿堂地區執行的的「天馬操演」，由守軍發射拖式II型飛彈演練攻擊共軍登陸船團與兩棲戰車，實彈射擊場面震撼，也展現國軍守護台海和平穩定與安全的決心。

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陸軍司令部今日與舉辦第四作戰區「民國112年飛彈射擊操演」媒體邀訪活動，陸軍司令部指出，「天馬操演」依據防衛作戰構想結合戰場實況，以海上靶船模擬敵軍目標，由射手透過光學瞄準具及線控導引方式，使飛彈精確擊中目標。

陸軍表示，天馬操演由第四作戰區成立操演指揮部，納編陸軍裝甲542旅、564旅、機步269旅、23旅、花防部、步訓部及海軍陸戰隊反裝甲部隊，實施拖式飛彈鑑測，今日參加操演射手都是首次到枋山靶場實施拖式反裝甲飛彈射擊。

標槍反裝甲飛彈在俄烏戰爭中大放異采，媒體詢問標槍飛彈與拖式飛彈的差異，步兵訓練部黃介宏少校教官表示，拖式飛彈越水射程最大達3750公尺，比標槍飛彈遠，拖式飛彈採半自動導引，射手可以隨時改變飛彈彈道。

BGM-71 拖式飛彈（BGM-71 TOW）最初由美國休斯飛機公司在1960年代中期所研發，現由雷神公司生產。TOW 分別是英文管射（Tube launched）、光學追蹤（Optically tracked）和線控導引（Wire command link guided）的縮寫，模組化設計由飛彈導航儀、發射管、光學瞄準具、夜視瞄準鏡、方向機、三角架及夜視電源供應器所組成。包括我國在內將近50個國家使用，可由吉普車、戰車與直升機搭載。

M220A2拖式II型發射系統以悍馬車為載具，發射系統全重111.5公斤、最大射程3750公尺、最大速度每秒311公尺、穿甲厚度102.5公分。

▲M2022A2拖式II型發射系統以悍馬車為載具。（圖／記者呂炯昌攝，2023.07.03）
▲M202A2拖式II型發射系統以悍馬車為載具。（圖／記者呂炯昌攝，2023.07.03）

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