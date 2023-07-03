陸軍天馬操演屏東枋山登場　拖式飛彈演練打爆共軍登陸戰車

我是廣告 請繼續往下閱讀
陸軍表示，天馬操演由第四作戰區成立操演指揮部，納編陸軍裝甲542旅、564旅、機步269旅、23旅、花防部、步訓部及海軍陸戰隊反裝甲部隊，實施拖式飛彈鑑測，今日參加操演射手都是首次到枋山靶場實施拖式反裝甲飛彈射擊。
標槍反裝甲飛彈在俄烏戰爭中大放異采，媒體詢問標槍飛彈與拖式飛彈的差異，步兵訓練部黃介宏少校教官表示，拖式飛彈越水射程最大達3750公尺，比標槍飛彈遠，拖式飛彈採半自動導引，射手可以隨時改變飛彈彈道。
BGM-71 拖式飛彈（BGM-71 TOW）最初由美國休斯飛機公司在1960年代中期所研發，現由雷神公司生產。TOW 分別是英文管射（Tube launched）、光學追蹤（Optically tracked）和線控導引（Wire command link guided）的縮寫，模組化設計由飛彈導航儀、發射管、光學瞄準具、夜視瞄準鏡、方向機、三角架及夜視電源供應器所組成。包括我國在內將近50個國家使用，可由吉普車、戰車與直升機搭載。
M220A2拖式II型發射系統以悍馬車為載具，發射系統全重111.5公斤、最大射程3750公尺、最大速度每秒311公尺、穿甲厚度102.5公分。