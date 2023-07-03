特斯拉未充電卻停快充格！其他車主慘枯等 被提醒無歉意：那就罰
電動車有別於傳統油車，是以電池作為驅動動力系統，各大百貨停車場，也會設置充電樁提供給電動車主逛街同時，還能充電，不過高雄就有特斯拉車主，日前前往百貨要充電時，發現有特斯拉車主，將車子停放在百貨的超充車位卻沒充電，經詢問提醒「沒有充電不能這樣停、佔用車位要罰錢」，該名一般車的男駕駛竟毫無歉意直回「那就罰嘛」。
記者林莞茜／綜合報導
近日網路上流傳一則影片，畫面中可以看到，一名電動車男駕駛前往高雄義享天地充電格，卻見到有台特斯拉將車停放在電動車專用充電格中卻沒充電，因此向該車車主表示，「這是你們的車嗎？會不會太誇張？」、「你們沒有充電不能這樣停欸，那是超充」、「占用超充車位是要罰錢的」，語畢，該車車主卻只回「所以咧」、「那就罰嘛」，並且直接和乘客上車，完全毫無歉意，讓拍攝的車主氣得直呼「什麼叫那就罰，我們多少車在等。人家占用你半個小時你會開心嗎，沒公德心啦」。
影片一出，讓網友也紛紛氣喊「沒公德心」、「什麼人都有，一句抱歉都沒有」、「可以自私到甚麼程度」。
對此，該百貨義享時尚廣場表示，目前商場內配置有特斯拉快充及慢充停車位各3座，提供民眾的充電需求；同時也安排人員不定時巡視，協助指引民眾停放至正確停車位。如發現有民眾誤停的情況，商場也會放置勸導單及進行店內廣播協請車主移置車輛，以盡量確保每一位民眾的停車權益。
事實上，根據《停車場法》規定，公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位和充電設施；油車占用電車停車位，最高可罰1200元；不過並未規定電車停妥後就一定要充電。