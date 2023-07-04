影音／郭泓志外甥旅美！台灣火球男林振瑋加盟紅雀第一人
隸屬於文化大學的投手林振瑋，今年5月底出發參加美國DRAFT LEAGUE，期間好表現吸引包含美國及日本多支職業球隊的注意並開出合約條件，林振瑋最終決定加盟美國職棒聖路易紅雀隊，成為紅雀隊史第一位台灣球員。
記者吳政紘/綜合報導
聖路易紅雀隊棒球營運總裁John Mozeliak表示：「我們非常高興並歡迎林振瑋的加入，他是球隊有史以來第一位簽約的台灣球員。」John Mozeliak同時也說：「紅雀隊持續地在全球各地尋找有才華的球員來幫助我們變得更好，我們認為林振瑋具有令人著迷的潛力，有能力成為未來的大聯盟球員。他有驚人的6尺7吋身高，我們將安排他盡快前往佛羅里達州的紅雀訓練基地展開他的職業生涯。」
負責球員招募的紅雀隊總經理特助Matt Slater表示：「林振瑋擁有一顆爆發性的快速球，加上他具有很好的身體素質和令人印象深刻的運動能力，他也是那種整體素質在我們評估中表現出色的球員。」Matt Slater也說，「特別感謝紅雀隊國際部門的Moises Rodriguez以及評估林振瑋的專業球探們，我們期待他在紅雀隊的小聯盟系統中進步，希望有一天能夠實現夢想成為大聯盟球員。」
對於能更順利挑戰美國職棒，林振瑋說：「很感謝家人的支持與鼓勵，他們是我最堅強的後盾，然後也很感謝這一路上幫助過我的人。」林振瑋也特別提到舅舅郭泓志，「最想感謝的人就是舅舅，如果不是他，今天就不會有這個機會能夠挑戰美國。未來我會更加努力，不會辜負他的期待。」
林振瑋已在今日於聖路易完成球隊體檢，本周將先返台處理私人事務後，7月中旬再赴美開始今年球季。