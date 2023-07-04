俄男因女兒反戰畫作遭殃　法院駁上訴仍判刑2年

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馬斯考列夫在今天的上訴聽證會上表示，和13歲女兒馬沙（Masha）分離期間，「我的心每天都在淌血」，還說他寧可被判極刑。
馬斯考列夫的律師畢連科（Vladimir Biliyenko）告訴路透社，法院維持原判的2年徒刑，另對馬斯考列夫祭出2年上網禁令。
畢連科說：「他說的是真心話…他已有很長一段時間沒在女兒身邊，孩子是他活下去的理由…他曾試圖懇求法院發揮人道主義精神，但沒有成功。」
馬斯考列夫的女兒去年在學校畫了一幅畫，描繪多枚俄羅斯飛彈落在一名烏克蘭母親和她的孩子身上，校長得知後報警，警方隨即對馬斯考列夫展開調查。最後他是因為在網路上發布與俄烏戰爭有關的評論遭定罪。
馬沙在馬斯考列夫受審前被安置在兒童之家，目前與母親同住，父女倆可以互相通信。
一個家庭支持團體表示，馬斯考列夫在法庭上讀出女兒寫給他的信，令現場部分人流下眼淚。馬沙在信中說，馬斯考列夫是世界上最棒的爸爸，「無論發生什麼事，我們都會在一起」。
畢連科表示，馬斯考列夫隨時都有可能從調查拘留中心被移送到流放地服刑，但他將繼續向2個更高級的法院提出上訴，「我們會奮戰到底」。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120704
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