酒咖必朝聖！酒吧界南霸天客座漢來PAVO 日月千禧引進泰國啤酒
配合暑假歡樂氛圍，餐飲業者紛紛推出酒精飲品各類活動。曾為星宇航空打造機上特調，並曾獲亞洲最佳50大酒吧Bar T.C.R.C的創辦人「阿翔」黃奕翔，即將於本月7、8兩日駐點高雄漢來PAVO餐酒館，並推出6款聯名特調酒款，因為只有短短兩天活動，目前已吸引許多熱衷跑吧的Bar Hopper高度詢問，所剩不多的座位最後搶訂中。另外，日月千禧酒店則引進泰國FULLMOON滿月精釀啤酒，六款特色啤酒四瓶一組搭配有優惠價，還可憑發票享第二瓶半價。
記者葉盛耀/綜合報導
有高雄最美餐酒館稱號的「PAVO餐酒館」向來以視覺與味覺兼具的網美系創意調酒擄獲酒友們的心，今年夏天偕同南部酒吧的靈魂代表之一「Bar Home」聯手翻玩各式創意調酒，7月7日、7月8日兩天「阿翔」親臨PAVO餐酒館客座。「阿翔」黃奕翔是台南超人氣酒吧Bar Home的主理人、同時也是榮獲亞洲最佳50大酒吧的Bar T.C.R.C的創辦人，擅長將在地特色元素融入各式酒類中，並透過傳統技法融合分子、蒸餾、離心等技法，為雞尾酒愛好者打造獨特、有故事的調酒，他也曾為星宇航空打造機上特調，將台灣的特色分享給全球的旅客們，在調酒界擁有超高評價與聲量，被譽為「酒吧界的南霸天」。
而「PAVO餐酒館」自開幕以來即被許多酒客和網紅視為南台灣酒吧朝聖點，主要提供以陳年蘭姆酒為基底的特色調酒和創意異國料理，此次與Bar Home的聯名合作，除延續了PAVO的調酒精神外，阿翔也展現了職人高超技藝，除運用高雄在地食材來演繹專屬PAVO的獨特風味，還將調酒翻玩到餐食中，特別選用了漢來美食旗下榮獲多年米其林星級餐廳的名人坊的「特製片鴨醬」、和中餐經典飲品「酸梅湯」研發了創意調酒，打造屬於漢來的香味記憶。
據悉，此次合作確定將在7~9月以「記憶Memory」為主題分2波段推出，6款聯名特調首播合作，僅有7月7日、7月8日兩日阿翔將至現場客座，親手調製以片鴨醬醬汁而衍生研發出的「打狗司令」、獨特肉骨茶風味的「鄉愁」、大人版的梅子芭樂「甘巴嗲」、熱帶風調酒「台丸郎」、木質調「人文聞物」與改編經典調酒莫西多的「歸來」，只有到高雄漢來PAVO餐酒館才能通嘗這幾款酒咖們必朝聖的特色調酒。
調酒之外，喜愛啤酒的則別錯過日月千禧酒店引進的泰國FULLMOON滿月精釀啤酒。日月千禧表示，泰國FULLMOON滿月精釀啤酒、是泰國銷量第一的啤酒，啤酒製法結合傳統釀造理念、現代精釀技術以及泰國當地智慧，風味與香氣都很獨特。
即日起至2023年8月31日止，各餐廳特別引進包含滿月布薩峇花神精釀白啤酒、滿月查拉萬鱷魚精釀淡艾爾、滿月查柴無尾熊精釀IPA、滿月精釀嗨啤猴COLD IPA等六款各具特色的啤酒，且玻璃罐啤酒任搭四瓶可享組合價775元，凡持2023年度一月到五月日月千禧消費之發票至1F旅覓酒吧，可享有第二杯半價。