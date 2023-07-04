驚悚人倫命案！新北逆子背後襲擊8旬母 雙刀「砍到鈍」殘忍斬首
新北市新店區今（4）日下午發生一起人倫慘劇，當時一名連姓男子（59歲）疑似趁著詹姓母親（84歲）用餐時，持菜刀朝其頸部猛砍，過程中連男發現菜刀變鈍後，還返回廚房換刀再繼續行兇，直至詹婦頭、頸一分為二才罷手，目前警方已將連男帶回偵訊。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，今天下午一名鄰居前往連家拿回寄放的東西時，赫然驚見應門的連男身上滿是鮮血，透過門縫竟看到詹婦倒臥血泊之中，嚇得她連忙跑去找里長求救，警方趕抵後，立刻將連男上銬逮捕，同時在現場起獲2把行兇用菜刀。
警方深入調查後，得知連男平時在餐廳擔任洗碗工維生，並與妻子、母親及兒女同住在一起，今天下午疑似從背後將母親從椅子上推倒，隨後再以家中2把菜刀行兇，由於連男面對偵訊時始終一言不發，因此詳細案情還有待明天上午進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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