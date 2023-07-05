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幼兒園餵藥疑雲補破網　苯巴比妥、苯二氮平複方藥納管制藥品

▲藥署今（5）日宣布，將針對苯巴比妥及苯二氮平類之複方藥納入管制藥品。（示意圖／NOWnews資料照）
▲藥署今（5）日宣布，將針對苯巴比妥及苯二氮平類之複方藥納入管制藥品。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

幼兒園餵藥案風波使「苯巴比妥」及「苯二氮平」類等複方藥品的使用產生疑慮。食藥署今（5）日宣布，將針對苯巴比妥及苯二氮平類之複方藥納入管制藥品，最快於10月上路。未來使用巴比及二氮類複方藥品之機構業者，須依規定申請管制藥品登記證,並於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情型，並定期申報。

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食藥署副署長陳惠芳表示，將苯巴比妥及苯二氮平類之複方藥納入管制藥品管理之後，未來公告後使用巴比及二氮類複方藥品之機構業者，須依規定申請管制藥品登記證，並於業務處所造冊，詳實登載管制藥品每日收支結存情型，並定期申報。最快將於今年十月上路。

機構業者如欲使用前述品項進行醫藥教育研究試驗者，須事前向衛生福利部提出使用管制藥品申請，經核准後得使用;該等藥品之輸入、輸出、製造、販賣、購買及使用等相關事宜,必須確實遵照《管制藥品管理條例》相關規定理。

衛福部表示，將全力協助相關機構業者進行申請程序，並輔導配合相關管理流程，如有使用相關品項做醫藥教育研究試驗，也須事前向衛福部提出使用管制藥品申請，經核准後才能使用。

食藥署和地方衛生局統計，今年累計稽查管制藥品的機構和業者共有177家次違規，違規狀況大多以「簿冊未落實每天結存和紀載」、「未依規定定期申報收支結存情形」等行政疏失。但沒有流向不明的狀況，高雄市在上月中旬有通報三件巴比妥「醫療不當使用」通報，後續已由地方衛生局查處。

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