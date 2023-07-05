公園未完工遭闖入占用　議員批管理鬆散

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議員陳文政表示，台中北區梅川公園日前才歡天喜地的迎來改善工程，周邊民眾都相當期盼能有一座全新、舒適的公園。未料近日有民眾陳情，公園仍在施工中，卻有民眾進入工區、佔用內部涼亭。民眾擅闖工地屬於私人行為，因由相關單位勸導、查緝；但該工地圍籬出入口未放置交維、形同沒有管制、門戶大開，才讓佔用者如此容易進出。若市府工程工安管理如此鬆散，那要如何要求民間營造單位遵守工安？
陳文政強調，中捷工安事件發生後，民眾相當關注工安議題。梅川公園改善工程本來是美事一樁，若因為管理鬆散、民眾擅闖而發生意外，不但讓改善工程蒙上陰影，市府相關單位更是難辭其咎。最後他也呼籲市府相關單位，應積極處理，強化工安管理。
建設局表示，北區梅川公園施工內容包含危木移除、鋪面改善等工程，期間遭民眾闖入佔用涼亭，建設局已責成承攬廠商及監造單位善盡工區巡查及管理，針對這次民眾闖入，將依約處分施工及監造單位，另要求如遇民眾佔用情事應立即通報並勸阻，禁止民衆私自闖入。
另查現況佔用民眾為遊民，建設局邀集地方里長、公所及社會局進行勸導及輔導，將先清理佔用物品，並請承攬廠商及監造單位針對現場施工圍籬進行安全管制措施，避免民眾闖入施工危險區域，以維公安。