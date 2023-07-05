蕭亞軒舊愛黃皓爆閃婚！微博低調認愛：希望大家幸福快樂
唱跳天后蕭亞軒（ELVA）2021年底和小16歲的男友黃皓宣布暫停關係，讓彼此冷靜一下，黃皓飛回加拿大生活，兩人情事成謎，她近日無預警開直播，卻透露恢復單身，等同宣告和小男友分手，網路也爆出黃皓與美女鄰居結婚的喜訊，他昨（4）日終於吐露心聲，間接承認已婚訊息，祝福大家都幸福快樂。
記者江芷稜/綜合報導
1995年出生的黃皓，身高183公分，國籍是加拿大溫哥華人，他返台闖星途遇上天后蕭亞軒，2017年首度被媒體拍到約會照，2019年蕭亞軒在社群平台大方放閃，公開帥氣男友，透露男方在她人生低潮期出現，長期陪伴、照顧她，彼此跨越16歲差異相愛，經常在微博曬恩愛，令外界相當羨慕。
兩人在戀愛綜藝節目《女兒們的戀愛3》擔任特別嘉賓，黃皓對蕭亞軒及愛犬們的細心呵護，粉絲都看在眼裡。不過，ELVA對男友求好心切，希望他能早日成名，為他排滿每天訓練課程，表演、舞蹈、唱歌、鋼琴、體能訓練都有，讓黃皓緊張到嘔吐、臉色蒼白，甚至一度吐血送醫，醫生診斷他身體沒有出現問題，研判是心理壓力過大。
2021年，蕭亞軒被愛犬咬傷，臉部傷勢嚴重，留在台灣長期休養，男友則返回加拿大，她透露對方想帶自己回國見家人，但她認為還不是時機，決定冷靜下來，讓戀愛關係暫停一下。未料黃皓隔年遇上真命天女，與鄰居姐姐越走越近，今年3月展開交往，隨即低調閃婚。對於外界關心，許久沒有發聲的黃皓，在微博、IG發文：「看到大家留言，謝謝大家關心。希望大家都幸福快樂。」似乎間接證實已婚。