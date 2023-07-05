關係陷緊張　中韓副外長北京3小時會談管控分歧

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根據報導，崔泳杉除會見孫衛東外，同一天還會見了中國外交部長助理農融。
中國外交部官網則對此發布消息指出，雙方就中韓關係「坦誠、深入溝通」，雙方一致認為保持兩國關係健康穩定發展非常重要，符合雙方共同利益。並同意「秉持建交初心，面向未來，相向而行」，共同推動中韓關係「早日克服當前面臨的困難，重回健康發展軌道」。
同時，雙方還就朝鮮半島形勢、區域合作等共同關心問題交換意見，並一致認為這次磋商富有建設性，商定繼續加強兩國之間的政治外交溝通；但孫衛東仍不忘重彈「一個中國」舊調，聲稱事關中韓關係政治基礎，且「台灣問題純屬中國內政」，韓方「務必恪守和踐行」。
韓聯社報導指出，在美中進入「有對話的矛盾期」下，韓國幾乎是世界主要國家中，唯一停止與中國開展高層政治外交對話的國家。韓國政府可能認為，放任對中關係走向衝突對韓國未必可取。
報導指出，在此背景下，外界正關注韓中外長能否藉由7月14日在印尼舉行的東協地區論壇（ARF）外長會議舉行會晤。而兩國能否透過對話有效管控現有的意見分歧，同時在經貿領域做大、做實共同利益「蛋糕」，受到注意。
對於中韓兩國外長是否會面，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上說，「目前還沒有可以提供的信息」。（編輯：邱國強/吳柏緯）1120705