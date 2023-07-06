李玟驟逝享年48歲　星友們成龍、蔡依林、蕭亞軒悲痛發文追悼

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成龍：「Coco，你是天生的明星，擁有那麼厲害的天賦和獨特的個人風格，你的嗓音、舞蹈和陽光般的笑容，影響了無數的人。你帶給這個世界很多很多。天上從此又多了一顆星，願那裡再無病痛。安息。」
李安：「聽聞李玟的消息非常震驚，印象中她是那麼一位開朗可愛的人，回憶跟她錄製《臥虎藏龍》中英文片尾歌時，一切是那麼令人愉悅。臨上奧斯卡頒獎典禮前，她說，『我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人，一定要拚命的唱』，懷念她。」
張清芳：「妳永遠是最棒的，李玟（CoCo），希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬。」
蔡依林：「R.I.P，永遠記得，燦爛笑容的妳。」
黃立成：「I can’t believe it（我不敢相信）」
蕭亞軒：「我們損失了娛樂圈第一名的唱跳天后，她是我的啓蒙老師，從我小時候她就是我的天后。我會永遠記得她開心的樣子，我很心痛⋯她永遠在我心裡面一輩子，她最後跟我說的一句話是Elva，come back，singing！我到現在還是不敢相信，我的心很痛！！她是我永遠的天后，我捨不得她！」
許茹芸：「依稀還記得去年最後一次的對話…希望妳在另一個世界裡，開開心心不再有煩惱，妳動人的歌聲永遠在心裡。」
郁方：「天啊，太傷心了，簡直不敢相信！李玟是我們的青春啊！以前在《綜藝大哥大》，我還有模仿過她，腦海裡依稀是她從國外回來健美活潑的個性，祝願她一路好走。」
王心凌：「謝謝妳，帶給我們那麼多美好的音樂和難忘回憶。」
小S：「我永遠不會忘記妳的笑容、歌聲、舞蹈！妳是最謙虛的天才！我真的好難過！以前我們一起上節目，有COCO我們就很害怕，因為她永遠是最棒的、最陽光的！我覺得我這輩子都追不上她！可是她每次見到我都好溫暖、給我很多信心！她是我心中永遠不會被打敗的人！但我今天一邊哭，一邊發現人是很脆弱的！有一天我去找你，可以告訴我是什麼擊敗了你嗎？因為你是我的女英雄，forever.」
林柏宏：「What a legend.」
曾莞婷：「再會了我的青春歲月，R.I.P」
楊丞琳：「我的第一個偶像，我的榜樣，總是熱情正向地面對觀眾，總是用溫暖鼓勵對待後輩，真的真的很心疼，只願妳不再痛苦，妳永遠活在大家的心中，R.I.P Coco.」
A-Lin：「那年見到妳，我緊張發抖的跟妳說，我有參加過妳的歌友會。現在的我也發抖著聽著妳的歌，願妳一路好走。」
陶喆：「出道之前就耳聞這位能歌能舞，具有強大舞台魅力的女歌手。她身上聚集了許多diva的特質和氣場。她就是李玟Coco Lee.當時，剛認識她的時候，我還記得她很親切地跟我說，you can also call me Ferren.我那個時候還在想，小天后竟然好nice，平易近人。那就是我心中的Coco，今天得知她離世的消息，心情擋不住的難過，We will miss and always remember you.」
鄧紫棋：「我的天，我不敢相信，妳總是帶著甜美溫暖的微笑，妳總是充滿勇氣和魄力去面對一切風雨挑戰，我無法想像妳經歷了多少，無法想像妳笑容背後藏著多少的痛，我會一直想念妳CoCo李玟，Rest in peace.」
吳慷仁：「心情不好的時候我會聽李玟，有時候演戲哭不出來的時候我也會聽李玟，心情好的時候我更會聽李玟，浴室轉很大聲的那種，實在是難過的消息，讓人無限惋惜，願她在我們心中長存，她的歌聲，她的動感，她的笑容，妳在我心裡永遠會停留在1996年的樣子，好喜歡…真的好喜歡，這些年謝謝妳唱了那麼多好聽的歌。」
賈靜雯：「我們會一直想念妳的好聲音，謝謝妳帶給我們那麼多回憶與笑容，永留心中。」
Ella（陳嘉樺）：「真的無法相信，陽光燦爛的你，做了這個決定，你的笑容有多燦爛，就讓我們有多心痛。希望你無病無痛，在另一個世界做個開心的天使，不再有憂愁，請安息，也願所有愛你的人一想到你，也都保有好心情R.I.P」
Seline（任家萱）：「身為妳的粉絲多幸運，能見到妳，並且緊緊擁抱過妳，Coco李玟，我永遠的偶像，我愛妳R.I.P.」
王力宏：「我很幸運並且永遠感激，能夠認識她這位溫暖的朋友。她的精神、她的陽光，如同她的歌聲，她的音樂，永不褪色。」
林俊傑：「失去敬愛的朋友，真的好痛。感嘆人生為何沒有更善待你美好的心靈。世界從此又殞落了，一位極具代表性的歌手與藝人。親愛的Coco（我們的音樂戰士）失去了你，音樂宇宙將不再如昔。我們會非常想念你！」
家家：「每個笑容都是陽光燦爛，每個音符都帶給我們甜蜜，很遺憾妳的離去，留下滿滿的思念⋯相信妳已經到達美好的地方，紀念永懷。」
小禎：「不可能！我前幾天還在聽好心情跟真想見到你，求神憐憫⋯我的回憶。」
蕭敬騰：「Coco姐，謝謝妳一直照顧著我，鼓勵著我，我會永遠永遠的想念妳，願妳在另一個世界，開開心心。」
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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