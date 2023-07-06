太陽花成員重返立院　嗆柯侯重啟服貿「台灣不走回頭路」

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吳崢說，慶幸當時的年輕人、民進黨和社會各股力量，大家一起站出來擋下服貿協議，沒想到過了10年，柯侯2人竟然還主張重啟服貿，令人遺憾。
吳崢強調，國民黨兩岸政策就是親中不斷輪迴，只要一有機會就想親中，完全不考慮台灣是否走出自己的路，呼籲競選總統的人要能為國為民，爭取台灣最大利益，不要政治意識形態先行、為了親中而親中，甚至刻意討好中國。
吳崢說，目前中國的內需市場、PMI指數，已經連續3個月衰退，且內需市場已經進入衰退期，為何還要把台灣的內需市場、服務產業，對中國敞開大門，完全不符合台灣最大利益。
吳崢表示，10年前馬英九政府恐嚇台灣人民，台灣會被國際市場邊緣化、孤立，必須要依賴中國才能跟世界接軌，但這10年來看到台灣在國際上知名度越來越好，美國、捷克國會議長接連訪問台灣，全球對華國會政策聯盟也對台灣相當重視；近期台美也簽訂「台美21世紀貿易倡議」，台灣在國際道路上已經越走越穩、越走越強健，事實證明台灣已經做到了，此刻正是台灣走入下個階段的最好時機，台灣不需再走回頭路，也沒有必要犧牲下一代年輕人，只為討好中國。
曾柏瑜則說，站在立法院門口，內心非常百感交集。10年前面對同一個議題，10年過去了居然還得站在這裡。台灣明明已經走出了國際，還要再回來談經貿中國化，這非常令人難過，柯侯2人應說清楚，為什麼仍要如此對待年輕人。
曾柏瑜指出，這10年來台灣不但走出國際，又面對美中貿易戰的框架，中國的經濟狀況如此的緊縮，中國的青年失業率高達20%，一旦重啟服貿，正是用中國勞動力市場來搶佔台灣青年的工作，台灣淪為中國的勞動力垃圾桶，多少中國青年來台，就有多少台灣青年失業。
曾柏瑜表示，台灣的經濟要顧好，需要的是國際化，看看韓國再想想台灣，韓國在跟中國簽訂了FTA之後，中國的出口只有上升了不到20%，但是中國對韓國的出口大幅的佔了約7成，現在中國經濟一萎縮，韓國的經濟狀況立刻受到非常大的影響，「這難道是台灣要的嗎？」
曾柏瑜強調，台灣好不容易在面對疫情後站穩了自己的路，現在絕對不是走回頭路的時刻。如果中國對台灣侵略、統一的野心沒有改變，無論怎麼包裝他的善意，都是以經促統，都是為了統戰台灣、統一台灣
林楚茵表示，10年前從3月18日開始，共同經歷585小時，記錄台灣民主最重要的「太陽花學運」，而10年後的今天，曾經被拒絕「服貿協議」難道要再重演歷史。
林楚茵呼籲，現在的台灣已是國際的台灣，與國際做朋友的台灣，10年前台灣不需要服貿，10年後的今天更要守護年輕人的工作權、就業權，以及讓台灣的經濟要越來越好，而不是要走回頭路。