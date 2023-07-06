《拳上》鍾培生狠揍Toyz取勝！「TKO、讀秒、UD」拳擊賽規則秒懂

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這場賽事掀起一波拳擊熱，雖說「內行看門道，外行看熱鬧」，但連看熱鬧的觀眾都認真研究起「TKO、讀秒、UD」是什麼。《NOWnews今日新聞》請來「立技瘋」頻道主Alfie阿飛，也是全國泰拳67KG冠軍、格鬥賽事主持人，快速解釋拳擊賽規則，讓你看懂賽事細節。
🟡TKO與KO差在哪？
📍TKO：技術性擊倒（Technical K.O.）
當裁判認為雙方實力懸殊，劣勢方無招架之力，終止比賽；或是教練認為再打下去有危險，投出白毛巾認輸；以及場邊醫師判斷選手受傷不能繼續比賽，都算是技術性擊倒（T.K.O.）的範疇，勝方稱為TKO勝。
📍KO：擊倒（Knock out）
簡單講就把對手擊倒，讓對方無法在場上裁判倒數10秒內恢復狀態，再進行比賽，就代表KO取勝。
🟡擊倒讀秒
只要裁判判斷選手被攻擊到無法回手、恍惚，昏厥、不適合繼續比賽時，就會介入比賽進行強制讀秒（倒數10秒），計算為1次擊倒。
🟡什麼是「UD、SD、MD」？
📍UD：一致判決（unanimous decision），3位裁判一致判定同一方選手獲勝。
📍SD：分歧判決（split decision），3位裁判中，有兩位認為A方獲勝，另一位認為是B方獲勝，此為分歧判決，會以多數裁判的判決為最後獲勝方。
📍MD：多數判決（major decision），3位裁判中，有一位判定平手、兩位判定同一方獲勝。
🟡拳擊得分：
拳擊不像跆拳道打到就有分，有效打擊是指在對方沒有阻擋，清楚攻擊到對方的「合法打擊區域」，也就是腰部以上，除了後腦、後背。
🟡拳擊賽規則：
正規賽事一般是每回合3分鐘、休息1分鐘。業餘賽是3回合制，職業賽看等級有4、6、8、10、12回合制。
「立技瘋」頻道主阿飛解釋，《拳上》是採用特殊規則，除了最後一場主秀，其他場次都打3回合，但每回合僅90秒。縮短回合時間來保護非專業的選手，另一方面也是讓比賽更好看，選手在場上有來有往，若是照原規矩每回合打足3分鐘，一般素人有很大機率會打到脫力，連手都舉不起來。
至於主秀鍾培生對戰Toyz，則比較接近正常規則，採6回合、每回合各2分鐘，不過在第4回合鍾培生就以技術性擊倒Toyz，拿下TKO勝利，提早結束比賽。
對於《拳上》首創台灣格鬥類型的賽事娛樂，「立技瘋」頻道主、格鬥賽事主持人阿飛直言：「比我想像中效果好非常多」，所有選手都拿出預期之外的表現、鬥志很高。他坦言從2018年開始在台灣主持格鬥賽至今，「沒有像昨天這麼大的場面」。透過網紅帶起話題，讓更多觀眾關注運動是好事，重點是打完之後，如何讓更多人認識、參與。
阿飛嚴肅提醒，一般人沒有格鬥經驗，接觸搏擊運動時，絕對以「安全至上」為最高原則，在可控範圍內將風險降到最低。在昨晚賽事中，主辦單位皆要求素人選手佩戴完整護具、頭套，不過部分選手雙方達成協議不戴頭套登場，另外主辦方也依雙方選手量級差距，加重拳套盎司數來保護選手。沒戴頭套出賽相對有風險，做足保護是民眾接觸格鬥的首要重點。