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716遊行前政院拍板囤房稅2.0　民眾黨立委：聽到人民怒吼才要修法

▲行政院會日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，針對囤房者出手，未來非自住稅率（囤房稅率）將稅率調高至2%至4.8%。（圖／行政院提供）
▲行政院會日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，針對囤房者出手，未來非自住稅率（囤房稅率）將稅率調高至2%至4.8%。（圖／行政院提供）

記者呂炯昌／台北報導

行政院會今（7）日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，針對囤房者出手，未來非自住稅率（囤房稅率）將稅率調高至2%至4.8%，且從「縣市歸戶」改為「全國總歸戶」，試圖讓囤房者無法規避賦稅。對此，民眾黨立委紛紛表示，人民7月16日要上街遊行前，政府聽到人民怒喊才想到要改革居住正義。

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民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，如今選舉在即，人民不滿聲浪高漲，7月16日人民將上街訴求居住正義，民進黨只好再度宣示「打炒房」，試圖壓制不滿聲浪。今日行政院會推出「房屋稅差別稅率2.0方案」方案，囤房稅將改採「全國歸戶」，非自住稅率（囤房稅率）最高也將從最高3.6％，提升至4.8％，打囤房大戶是政府早該做的事，如今選舉才要推出來應付，時機點平添爭議。

邱臣遠指出，一直以來，民進黨政府總是把選舉看得比什麼都重要，去年政府也是選舉當前，民怨爆棚的壓力下，才不得不回應民意壓力，修正通過平均地權條例。如今民調出現危機、7月16日人民將上街訴求居住正義及司法改革時，才會又想到要囤房稅修法，顯然又是為了救民調，而不惜消費居住正義的舉措。

邱臣遠呼籲民進黨政府拯救少子女化，實踐居住正義，協助青年成家，是最重要的政策，請政府說到做到，不應讓居住正義淪為口號，及騙取選票的工具；請政府具體評估稅制對於嚇阻囤房炒作之實際效果，而非只是為了救民調，制定無法有效嚇阻囤房炒作的無效稅率；研議由中央開徵「囤房特別稅」之可行性，就稅基與稅率設計上能提出真正具威嚇力的方案，引導空屋出租/售使用。

民眾黨立委賴香伶指出，民進黨政府執政7年多來都不提，要不是人民7月16日要上街頭，人民不怒吼，政府就不提出囤房稅2.0降低民怨。

賴香伶指出，關鍵還是修法的問題，剩下第8會期又不是法案會期，看是否臨時會通過，或是9月開議的第8會期視為優先法案審查，她呼籲若真正要落實居住正義，在明年選前就要儘速通過，不然過了立院第10屆任期，法案照規定又要重送新一屆立委審查，等於是白搭，政府既然要修法就要玩真的。

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