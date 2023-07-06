716遊行前政院拍板囤房稅2.0　民眾黨立委：聽到人民怒吼才要修法

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邱臣遠指出，一直以來，民進黨政府總是把選舉看得比什麼都重要，去年政府也是選舉當前，民怨爆棚的壓力下，才不得不回應民意壓力，修正通過平均地權條例。如今民調出現危機、7月16日人民將上街訴求居住正義及司法改革時，才會又想到要囤房稅修法，顯然又是為了救民調，而不惜消費居住正義的舉措。
邱臣遠呼籲民進黨政府拯救少子女化，實踐居住正義，協助青年成家，是最重要的政策，請政府說到做到，不應讓居住正義淪為口號，及騙取選票的工具；請政府具體評估稅制對於嚇阻囤房炒作之實際效果，而非只是為了救民調，制定無法有效嚇阻囤房炒作的無效稅率；研議由中央開徵「囤房特別稅」之可行性，就稅基與稅率設計上能提出真正具威嚇力的方案，引導空屋出租/售使用。
民眾黨立委賴香伶指出，民進黨政府執政7年多來都不提，要不是人民7月16日要上街頭，人民不怒吼，政府就不提出囤房稅2.0降低民怨。
賴香伶指出，關鍵還是修法的問題，剩下第8會期又不是法案會期，看是否臨時會通過，或是9月開議的第8會期視為優先法案審查，她呼籲若真正要落實居住正義，在明年選前就要儘速通過，不然過了立院第10屆任期，法案照規定又要重送新一屆立委審查，等於是白搭，政府既然要修法就要玩真的。
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