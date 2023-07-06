宜蘭補習班爆亂餵藥！學童疑吞「利他能」藥品 10人尿檢出爐了
宜蘭縣一所補習班，遭指供給6名學童使用「利他能」藥品，宜蘭縣府獲報後接入調查，針對這6學童中的3名學童，以及另外7名學童進行尿檢，近日檢驗出爐，10人均為未檢測出「利他能」的主要成分派醋甲酯及其代謝物，詳細狀況，檢調也已偵辦中。
記者林莞茜／綜合報導
據指出，該所補習班提供學童使用集中注意力「利他能」藥品，上（6）月17日地檢署搜索該補習班並傳喚負責人、家長、學生與證人，而教育處也立刻對補習班處以停止招生及限期整頓改善外，後續會派人稽查有無遵守停招及改善的行政處分，如發現違反狀況，依《短期補習班設立及管理準則》規定，撤銷立案或廢止設立。
宜蘭衛生局則表示，有10位學童希望並提供尿液檢體接受採檢，但由於利他能檢驗並不常見，經台北榮民總醫院協助，由該院職業醫學及臨床毒物部採用「液相層析串聯質譜儀」進行檢測，近日才完成送驗的10位學童檢驗，而檢驗結果均顯示，10位學童檢體均未檢出利他能的主要成分派醋甲酯及其代謝物。
對此，宜縣府表示，7位學童提出安置需求均已完成，同時再次提醒，使用非經醫囑取得之藥物涉及密醫行為，甚至觸及刑事責任，請各類型機構切勿以身試法；宜蘭縣長林姿妙也表示，縣府一定站在保護學童安全的立場，秉持「保護孩子、勿枉勿縱」之原則，以公正、客觀、及科學的態度持續積極配合宜蘭地檢署之偵辦，儘速解除各界憂慮，讓縣民放心、安心。